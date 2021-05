Mecze Ekstraligi i finał baraży o awans do Premier League - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ostatni weekend maja widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć ważne mecze żużlowej PGE Ekstraligi.

• Dla kibiców piłkarskich stacja zaplanowała transmisję finału baraży o awans do angielskiej Premier League, w którym Brentford FC zagra ze Swansea City.

W najbliższy weekend rozgrywki PGEdotrą do półmetka rundy zasadniczej sezonu 2020/21. W najważniejszym z piątkowych meczów trzecia w tabeli MOJE BERMUDY STAL Gorzów podejmie szósty EWINNER APATOR Toruń. Gospodarze przystąpią do tego spotkania podrażnieni niedawną sensacyjną porażką 44:46 z ELTROX WŁÓKNIARZEM Częstochowa. Jeśli tym razem wygrają, to będą liderem co najmniej do niedzieli. Kluczowi zawodnicy gorzowian, Bartosz Zmarzlik i Martin Vaculík, są w wybornej formie i triumfowali w tym sezonie w sumie w aż 34 biegach. W tej konfrontacji muszą mieć się na baczności, bo beniaminek z Torunia sprawił problemy już kilku rywalom i potwierdził, że nie ma zamiaru wyłącznie bronić się przed spadkiem. Po stronie gości szczególnie groźni będą z pewnością Jack Holder i Robert Lambert, którzy są w czołówce najlepiej punktujących żużlowców obecnych rozgrywek.W drugim ciekawie zapowiadającym się meczu wspomniany ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa zmierzy się z ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz. Kibice liczą na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły poprzedniemu starciu obu ekip, zakończonemu remisem 45:45. Jedną z atrakcji tego spotkania będzie duński pojedynek Leona Madsena po stronie gospodarzy z Nickim Pedersenem w zespole z Grudziądza. Obaj są znani z odważnej i ofensywnej jazdy, więc można spodziewać się gorącej rywalizacji.Zwieńczeniem emocjonujących rozgrywek Sky Betbędzie wielki finał baraży, którego stawką jest ostatnie wolne miejsce w Premier League na kolejny sezon. W decydującym meczu, na legendarnym Wembley Stadium, Brentford FC zmierzy się ze Swansea City. Brentford to najskuteczniejsza drużyna zasadniczej części sezonu, a jej napastnik, Ian Toney, strzelił w obecnej kampanii najwięcej goli spośród wszystkich piłkarzy dwóch czołowych lig w Anglii. Zespół trenera Thomasa Franka z pewnością napotka silny opór, bo ekipa ze Swansea jest bardzo zdyscyplinowana i słynie ze szczelnej linii obronnej. Ponadto w jej ataku zagrają André Ayew i Jamal Lowe, którzy tworzą jeden z najgroźniejszych ofensywnych duetów występujących obecnie na Wyspach Brytyjskich.Plan transmisji:Piątek(28 maja):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Daniel Kaczmarekstudio: Anita Mazur, Kamil Cieślar• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska, Ryszard DołomisiewiczSobota (29 maja):• 15:55 Sky Bet Championship - finał baraży:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Bundesliga - baraż:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz UrbanNiedziela (30 maja):• 13:25 2. Bundesliga - baraż:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 15:55 Sky Bet League One - baraż:(Eleven Sports 1)Poniedziałek (31 maja):• 20:00- podsumowanie rundy (Eleven Sports 1)• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)