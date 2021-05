Netflix na czerwiec. "Łasuch", "Szkoła dla elity 4", "Sex/Life", "Pracujące mamy 5" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery czerwca platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in.: "Łasuch", "Łasuch", "Szkoła dla elity 4", "Sex/Life", "Pracujące mamy 5", "Feel Good 2", "Black Lightning 4"

Netflix - wykaz premier na maj 2021 roku:

Serialową nowością jest(od 4 czerwca). Dziesięć lat temu światem zatrzęsła Wielka Zapaść, która w tajemniczy sposób doprowadziła do powstania hybrydowego gatunku - dzieci, które są częściowo ludźmi, a częściowo zwierzętami. Gus - pół chłopiec, pół jelonek - przez ostatnią dekadę żył bezpiecznie w swoim leśnym schronieniu. Pewnego dnia niespodziewanie poznaje samotnego wędrowca Jepperda, z którym wyrusza w pełną niezwykłych przygód podróż po postapokaliptycznej Ameryce w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące ich pytania: o narodziny Gusa, przeszłość Jepperda i prawdziwe znaczenie słowa "dom".Z drugim sezonem wraca(od 3 czerwca). Znowu jest lato. Chociaż w ciągu ostatniego roku wiele się zmieniło, ci przyjaciele uświadamiają sobie, że niektórym uczuciom nie można się oprzeć.W ofercie pojawi się także drugi sezon(od 4 czerwca). Mae próbuje naprawić relację z George - i ze sobą samą. Gdy przegrywa ze swoją słabością, uświadamia sobie, że by zrobić kolejny krok, musi stawić czoła przeszłości.Widzowie zobaczą także drugą część(od 11 czerwca). Naciskany przez Huberta i jego pomocników Assane próbuje odnaleźć Raoula. Stara się też zdobyć dowody obciążające Huberta i zyskuje niespodziewanego sprzymierzeńca.Z piątym sezonem wracają(od 15 czerwca). Cztery młode matki próbują pogodzić separację, randki, pracę i wychowywanie dzieci w piątym sezonie tej szalonej komedii.Kolejnego, drugiego sezonu doczekał się także serial(od 17 czerwca). Wraz z nadejściem zimy, w świecie opanowanym przez zombie, walka o przetrwanie staje się jeszcze bardziej brutalna i desperacka.W czerwcowej ramówce zaplanowano także premierę czwartego sezonu serialu(od 18 czerwca). Pojawienie się surowego dyrektora i czworga nowych uczniów to znak, że murami Las Encinas znów wstrząsną romanse, gorące plotki i nowa tajemnica.W nowym, drugim sezonieod 23 czerwca) w tropikalnym raju pojawiają się nowi atrakcyjni single. Komu uda się zrezygnować z seksu i wygrać 100 tysięcy dolarów?Nowością będzie serial(od 25 czerwca). Historia miłosnego trójkąta między pewną kobietą, jej mężem i... jej przeszłością. Prowokacyjne spojrzenie na kobiecą tożsamość i pożądanie.Wśród serialowych premier także czwarty sezon(od 29 czerwca). Dręczony wyrzutami sumienia Jefferson chciałby zapomnieć o bohaterskiej przeszłości. Jednak gdy nad Freeland nadciąga nowe zagrożenie, Pierce'owie ponownie jednoczą się w walce.czerwiec to także premiery filmowe. Wśród propozycji(od 3 czerwca). Dziewczyna z małego miasteczka, która chce zostać słynną tancerką, przebiera się za mężczyznę i zaczyna występować w podupadającym klubie dla drag queens.W repertuarze znajdzie się także obraz(od 9 czerwca). Katastrofa sprawia, że ludzie nie mogą zasnąć. Weteranka, którą dręczą demony przeszłości, próbuje uratować rodzinę, zanim cały świat wpadnie w otchłań szaleństwa.(od 11 czerwca) nastolatka z indyjskiej wioski odkrywa w sobie pasję do jazdy na deskorolce, która zmieni jej życie. Do spełnienia marzeń prowadzi jednak wyboista droga.Premierę będzie miał także poruszający obraz(od 18 czerwca). Po nieoczekiwanej śmierci żony, młody ojciec mierzy się z najtrudniejszym wyzwaniem na świecie - wychowaniem dziecka. Film oparty na faktach.Wśród filmowych premier także(od 23 czerwca). Gdy młoda komiczka i aspirująca aktorka poznaje bogatego absolwenta elitarnej uczelni, który pracuje w finansach, wszystko wydaje się zbyt piękne, aby było prawdziwe.Netflix przygotował także ciekawe filmy dokumentalne. W(od 4 czerwca) David Attenborough i naukowiec Johan Rockström badają degradację bioróżnorodności Ziemi i sprawdzają, czy można jeszcze zapobiec kryzysowi.Dokumentalną premierą będzie także obraz(od 16 czerwca). W miasteczku w RPA grupa zagrożonych wyginięciem pingwinów zbiera się razem, by znaleźć partnerów, założyć rodzinę i nawiązać kontakt z przedstawicielami swojego gatunku.Netflix pokaże także(od 24 czerwca). Trzy młode bezdomne siostry z Brooklynu walczą z przeciwnościami losu, aby znaleźć nadzieję, własne miejsce na Ziemi i lepszą przyszłość.• od 1 czerwcaDzieciaki straszaki: Potworne bajki• od 2 czerwcaKarnawał• od 3 czerwcaTrzy metry nad niebem: Sezon 2Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The MovieCreator's File: GOLDDancing QueensAlan Saldaña: Uwięziony• od 4 czerwcaTrippin' with the KandasamysŁasuchFeel Good: Sezon 2Sweet & SourXtremoŚwiat na granicy: Nasza planeta oczami naukowcówCzłowiek od środka• od 5 czerwcaNiech żyją koty!• od 9 czerwcaGdy sen nie nadchodziTragiczna dżunglaSmaczne, świeże i smażone• od 10 czerwcaZwariowani Kolumbijczycy• od 11 czerwcaSmok życzeńTreseSkater GirlLupin: Część 2• od 14 czerwcaSzkoła dla elity - krótkie historie: Guzmán Caye Rebe• od 15 czerwcaSzkoła dla elity - krótkie historie: Nadia GuzmánHeadspace: Uwolnij umysłMiasto Rymowanek: Sezon 2Pracujące mamy• od 16 czerwcaZimowy romansSzkoła dla elity - krótkie historie: Omar Ander AlexisMiasto pingwinów• od 17 czerwcaSzkoła dla elity - krótkie historie: Carla SamuelAli & Ratu Ratu QueensKatlaBlack Summer: Sezon 2Atiye: Sezon 3• od 18 czerwcaYakuza i rodzinaRurouni Kenshin: The FinalOjcostwoSzkoła dla elity: Sezon 4Najciekawsze obiekty wakacyjne świataThe Rational Life• od 19 czerwcaNevertheless• od 22 czerwcaKrótka historia popu• od 23 czerwcaA miało być tak pięknieToo Hot to Handle: Sezon 2Dom kwiatów - film• od 24 czerwcaNagi reżyser: Sezon 2• od 25 czerwcaThe A List: Sezon 2Sex/Life• od 26 czerwcaOlivier Rousteing: Cudowne dziecko świata mody• od 28 czerwcaThe Seven Deadly Sins• od 29 czerwcaBlack Lightning: Sezon 4Super Gwiazdka: Sezon 4• od 30 czerwcaSophie: Morderstwo w West CorkAmeryka: filmod 1 czerwcaMiss AgentOczy szeroko zamknięteLegion samobójcówJak zostać Bogiem na FlorydzieOktonauciStartUp: Sezon 1 - 3NienasyceniGold StatueŻony AtlantyPolicja i rasizmCoComelonThe PlatformCzarne dziury: Na granicy wiedzySaints & Strangers: Sezon 1Żony medycynyThe Bronzeod 2 czerwcaOdnajdę Cięod 3 czerwcaSklepik KimówThe Girl and the GunPowiedzmy sobie wszystkoBlind IntersectionsMyriam Fares the Journeyod 9 czerwcaMustangod 10 czerwcaDoktor Senod 11 czerwcaBliźniakod 12 czerwcaSztuka samoobronyod 13 czerwcaKobiety w świecie naukiod 15 czerwcaBeyond EvilUwierzcie mi: Porwanie Lisy McVeyUrodzeni w Strefie Gazyod 16 czerwcaDownton AbbeyGrzeczni chłopcyod 17 czerwcaBardzo długie zaręczynyod 18 czerwcaRurouni Kenshin: The Legend EndsRurouni Kenshin: OriginsRurouni Kenshin: Kyoto Infernood 21 czerwcaZombieland: Kulki w łeb