Czerwiec w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na czerwiec 2021, dzień po dniu

Pełny wykaz premier HBO GO - czerwiec 2021 (dzień po dniu):

Jedną z serialowych nowości nadchodzącego miesiąca będzie najnowszy sezon serialu HBO, opowiadającego o grupie skejterek, które szukają swojego miejsca w życiu. Produkcja ta powstała na podstawie cenionego przez krytyków filmu Skejterka w reżyserii Crystal Moselle, będącej również autorką serialu. Następną premierą będzie kolejny sezon serialu komediowego Dave inspirowanego życiem rapera i komika Dave'a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky. Miłośników seriali prawniczych ucieszy z pewnością powrót Sprawy idealnej, w której Diane Lockhart wraz ze swoimi współpracownikami rozwiązywać będzie kolejne sprawy swoich klientów.W czerwcu w HBO GO zadebiutuje wielokrotnie nagradzany animowany serial komediowy Adult Swim. To kultowa już produkcja śledząca losy socjopatycznego i genialnego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie. Do HBO GO dodane zostaną cztery sezony serialu, a swoją premierę będzie mieć też najnowsza, piąta odsłona produkcji, dostępna wyłącznie w HBO GO.W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie także nowości filmowych. Będą wśród nich, czyli nagrodzony trzema Oscarami film Christophera Nolana o młodych żołnierzach alianckich podczas II wojny światowej, którzy pod francuską Dunkierką osłaniali trwającą akcję ewakuacyjną przed nacierającymi siłami Trzeciej Rzeszy. Kolejnym tytułem będzie wyreżyserowany przez Stevena Spielbergaopowiadający o młodym chłopaku i jego przyjaciołach, którzy biorą udział w konkursie o wysoką stawkę. Inną nowością będzie widowiskowe kino science fiction. W produkcji zobaczymy Toma Cruise'a oraz Emily Blunt w rolach żołnierzy walczących z najeźdźcami z kosmosu. Dla fanów Keanu Reevesa przygotowana została premiera filmu, w którym znany z Matrixa aktor wraz z partnerującym mu Alexem Winterem wcielą się w tytułowych bohaterów, którzy wyruszają w podróż, aby spełnić swoje rock&rollowe przeznaczenie. Decydują się na ten szalony krok po tym, jak przybysz z przyszłości ostrzega, że tylko ich piosenka może uratować świat i przywrócić harmonię we wszechświecie. Natomiast widzów, którzy nie mogą doczekać się wakacji na południu Europy powinna zainteresować premiera. To lekka komedia o angielskim artyście (wciela się w niego Liam Neeson), który wraca do Włoch ze swoim synem, aby szybko sprzedać dom odziedziczony po zmarłej żonie. Żaden z nich nie spodziewa się, że niegdyś piękna willa będzie w takim marnym stanie.Najmłodsi widzowie znajdą w czerwcu w HBO GO sporo ciekawych propozycji nie tylko z okazji Dnia Dziecka. Razem ze swoimi rodzicami będą mogli wspólnie spędzić czas wraz z obchodzącym w tym roku swoje dwudziestolecie- obie części filmu zostaną dodane do serwisu. Inną nowością na rodzinne oglądanie będzie także- pełnometrażowy film animowany o 12-letnim chłopcu, który opuszcza swoje plastikowe miasto w poszukiwaniu prawdziwego drzewa, aby na swojej drodze napotkać pewne zrzędliwe, leśne stworzenie. Innymi tytułami, które czekać będą w serwisie na młodych widzów, będą kolejny sezon odświeżonego serialu animowanego o utarczkach dwóch odwiecznych rywali, Toma i Jerry'ego -oraz kolejne dwa sezony- serialu animowanego o niebieskim kocie Gumballu, który razem ze swoim najlepszym kumplem Darwinem ma wyjątkową zdolność do pakowania się w kłopoty. Kolejną produkcją dla dzieci będzie serial animowany, w którym bohaterowie poznają świat, wspólnie dorastają i przeżywają zwariowane przygody w lesie. Inną nowością będzie też serial animowany o niezwykłym chłopaku, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem -. Swoją premierę będą mieć także dwa sezony serialuopowiadającego o przygodach najlepszych przyjaciół, Oscara i Jeżynki, którzy muszą znaleźć w sobie odwagę, żeby odkryć niezwykłe tajemnice i cuda, które czekają na nich na magicznym letnim obozie.Czerwiec w HBO GO to także nowości dokumentalne. Jedną z nich będzie film HBOdotykający problemu szerzącej się w Nigerii dyskryminacji. Twórcy przedstawiają w nim historię kilku charyzmatycznych i nonkonformistycznych młodych osób, które stają przed trudnym wyborem - walczyć w kraju o wolność słowa czy uciec do USA i żyć tam, ciesząc się pełną wolnością. W czerwcu swoją premierę także będzie mieć kolejny sezon- programu HBO, w którym we współpracy z LeBronem Jamesem oraz Maverickiem Carterem prezentowane są szczere rozmowy ze sławami ze świata sportu i rozrywki w kameralnej atmosferze barbershopu. Dodany zostanie także odcinek dodatkowy serialu, serialu będącego zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego przez Michelle McNamarę w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy.• 1 czerwcaTerapia IV, odc. 7-8ShrekShrek 2Leśna gazetkaLoraxSpongeBob KanciastoportyDavid• 2 czerwcaSuperman i Lois, odc. 8• 3 czerwcaOpowieść podręcznej IV, odc. 8Dobry rok• 4 czerwcaPrzerwa z Sam Jay, odc. 2Tom i Jerry Show V, odc. 1-39Ben 10 IV, odc. 35Na planie, odc. 907• 5 czerwcaDunkierkaWhiskey, Tango, FoxtrotZapachy• 6 czerwcaCreamson Peak. Wzgórze krwiPiłatPlayer One• 7 czerwcaCzarny poniedziałek III, odc. 3Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 7Terapia IV, odc. 9-10Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 14Pani Bovary• 8 czerwcaBarbershop IV, odc. 1Terapia IV, odc. 11-12Batwoman II, odc. 15• 9 czerwcaSuperman i Lois, odc. 9• 10 czerwcaOpowieść podręcznej IV, odc. 9Kronika tajemnic: OdnalezionaKronika tajemnic: Niewłaściwy człowiekKronika tajemnic: Związani winoroślą• 11 czerwcaPrzerwa z Sam Jay, odc. 3Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 14Pazury, odc. 1-10Mush-Mush i Grzybaszki, odc. 1-26ZwrotNa planie, odc. 908• 12 czerwcaBetty II, odc. 1Nocna jazdaRosyjski spleen• 13 czerwcaAxios IV, odc. 1014 dni, 12 nocyNa skraju jutraWłoskie wakacjeWyścig o wszystko• 14 czerwcaCzarny poniedziałek III, odc. 4Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 8Terapia IV, odc. 13-14Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 15Kres długiego dnia• 15 czerwcaAll American III, odc. 14Batwoman II, odc. 16Terapia IV, odc. 15-24• 16 czerwcaSuperman i Lois, odc. 10• 17 czerwcaOpowieść podręcznej IV, odc. 10Dave II, odc. 1-2• 18 czerwcaPrzerwa z Sam Jay, odc. 4Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 15Looney Tunes Cartoons, odc. 1-20Do ostatniej śmierciTransporterNa planie, odc. 909• 19 czerwcaBetty II, odc. 2LinKłótnia• 20 czerwcaAxios IV, odc. 11Bill i Ted ratują wszechświatEverestOblężenie na ulicy Liperti• 21 czerwcaRick i Morty, odc. 1-11Rick i Morty II, odc. 1-10Rick i Morty III, odc. 1-10Rick i Morty IV, odc. 1-10Rick i Morty V, odc. 1Czarny poniedziałek III, odc. 5Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 9-10Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 16Hud, syn farmera• 22 czerwcaAll American III, odc. 15Batwoman II, odc. 17Obsesja zbrodni - odcinek dodatkowy• 23 czerwcaSuperman i Lois, odc. 11• 24 czerwcaDave II, odc. 3• 25 czerwcaSprawa idealna V, odc. 1Przerwa z Sam Jay, odc. 5Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 16Steven Universe, odc. 1-26Obóz na wyspie, odc. 1-39Obóz na wyspie II, odc. 1-20Niesamowity świat Gumballa III, odc. 1-19Niesamowity świat Gumballa IV, odc. 1-39Klub KnuckledustNiepowstrzymanyNa planie, odc. 910• 26 czerwcaBetty II, odc. 3Jak zostać zbiremPora wylinki• 27 czerwcaAxios IV, odc. 12Rodzina AddamsówTo, czego o mnie nie wiesz• 28 czerwcaRick i Morty V, odc. 2Czarny poniedziałek III, odc. 6Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 17• 29 czerwcaAll American III, odc. 16Batwoman II, odc. 18• 30 czerwcaLegenda undergroundu