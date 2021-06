Canal+ Online dostępny już w Samsung Smart TV

Łukasz Szewczyk

• Aplikacja Canal+ Online dostępna jest już dla posiadaczy telewizorów Samsung Smart TV

• Canal+ Online to serwis streamingowy będący połączeniem unikalnych seriali i filmów na życzenie oraz informacji i sportu na żywo

Canal+ Online w Samsung Smart TV / Fot. materiały prasowe

Canal+ Online to propozycja dla osób poszukujących dostępu do świata Canal+: nagradzanych seriali i filmów z Polski i ze świata, w tym oryginalnych produkcji Canal+ (m.in. "Klangor", "Król", "Żmijowisko", "Belfer", "Kruk"), hitów kinowych, sportu na żywo z transmisjami rozgrywek piłkarskich PKO BP Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, Ligue 1, , żużlowych PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej, tenisowych turniejów cyklu WTA Tour, najlepszej koszykarskiej ligi świata czyli NBA oraz inspirujących dokumentów, programów lifestyle'owych i programów dla najmłodszych.W ofercie Canal+ Online znalazło się ponad 6 tys. godzin treści na życzenie oraz treści na żywo w cenie 45 zł za miesiąc subskrypcji (pierwszy miesiąc za 20 zł). Dzięki wprowadzonej kilka tygodni temu, dostęp do serwisu można rozszerzyć o trzy dodatkowe opcje z treściami na życzenie oraz na żywo: Canal+ z HBO, Canal+ z Fun&News oraz Canal+ z Eleven Sports.Użytkownicy aplikacji Canal+ Online dla telewizorów Samsung Smart TV mogą korzystać z tych samych doświadczeń, co przy korzystaniu z aplikacji Canal+ Online dla innych urządzeń. Użytkownicy mogą więc cofać wybrane programy wyemitowane w telewizji nawet do 8 godzin, pauzować i cofać wybrane programy na żywo czy kontynuować odtwarzanie na innym urządzeniu. W serwisie zaimplementowano nowoczesną wyszukiwarkę oraz zaawansowany system rekomendacji wspierany przez redakcję Canal+, która codziennie poleca najciekawsze pozycje do obejrzenia. W wybranych materiałach dostępnych w serwisie Canal+ Online można wybierać spośród oryginalnej ścieżki dźwiękowej, lektora, dubbingu lub napisów oraz dzielić ekran i oglądać nawet 4 kanały informacyjne lub sportowe w tym samym czasie.Użytkownicy Canal+ Online na telewizorach Samsung Smart TV będą mogli również skorzystać z dodatkowych funkcjonalności serwisu, takich jak przełączanie między kanałami z poziomu pilota czy tworzenie i zarządzanie profilami użytkowników. Funkcja tworzenia i zarządzania profilami w najbliższych dniach zostanie udostępniona również na pozostałe platformy na których dostępny jest serwis.Aplikację można pobrać ze sklepu APPS w telewizorach Samsung Smart TV wyprodukowanych w latach 2018-2021 z systemem Tizen w wersji 4.0 i nowszym, w tym w najnowszych modelach Neo QLED i QLED.Proces udostępniania aplikacji w sklepie APPS rozpoczął się kilka godzin temu. Z tego powodu aplikacja może nie być jeszcze widoczna do pobrania dla części użytkowników. W takim wypadku zalecane jest ręczne wyszukanie aplikacji w sekcji VIDEO w sklepie z aplikacjami.