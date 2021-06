"Niezwyciężona". Film dokumentalny o Joannie Jędrzejczyk w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W czerwcu 2021 roku w HBO GO premierę będzie miał nowy film dokumentalny "Niezwyciężona" o Joannie Jędrzejczyk, mistrzyni MMA

• Produkcja pokazuje dwa oblicza zawodniczki - zwykłą dziewczynę z sąsiedztwa, a także przerażająca wojowniczkę, która fascynuje miliony fanów na całym świecie.

"Niezwyciężona" Film dokumentalny o Joannie Jędrzejczyk w HBO GO / © HBO Europe s.r.o., Opus-Film sp. z o.o., Tallyho! GmbH, 2021

"Niezwyciężona" to historia sukcesu i porażki wyjątkowej zawodniczki, Joanny Jędrzejczyk, która wielokrotnie obroniła tytuł mistrzyni MMA. Twórcy przybliżają postać prawdziwej wojowniczki, która ma odwagę marzyć i działać, realizuje się wbrew trudom i stereotypom. Kiedy pada propozycja, by zacząć trenować w USA, Joanna decyduje się zaryzykować, choć wie, że ceną będzie samotność i oddalenie od rodziny. Cały czas walczy o pozostanie najlepszą zawodniczką na świecie, ale też o uznanie w rodzinnym kraju. W jej drodze na szczyt wielokrotnie zderzają się samodyscyplina z wygodą, sława na ringu z lekceważeniem w życiu prywatnym, poświęcenie z rozczarowaniem, monotonia treningów z energią walki. Poznajemy dwa oblicza bohaterki - zwykłą dziewczynę z sąsiedztwa i przerażającą wojowniczkę, która fascynuje miliony fanów.Film w reżyserii Toma Kolińskiego został wyprodukowany przez HBO Europe, Opus Film i Tallyho! przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego."Niezwyciężona" (Invincible) miała właśnie swoją festiwalową premierę na Krakowskim Festiwalu Filmowym w zeszłym tygodniu, a już od 24 czerwca film będzie dostępny w HBO GO. Emisja w HBO została zaplanowana na 1 lipca o godz. 21.50.