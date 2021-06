Spotify wspiera młodych artystów z Polski. Rusza program Rada Polska

Łukasz Szewczyk

• Spotify uruchamia Radar Polska, lokalną edycję globalnego programu, którego celem jest wspieranie młodych artystów z Polski.

• W ciągu najbliższych miesięcy Spotify będzie promować obiecujących twórców, którzy znajdą się "na radarze" platformy

Od samego początku istnienia firmy główną misją Spotify jest uwolnienie potencjału kreatywnego, poprzez umożliwienie artystom utrzymania się ze swojej twórczości, a miliardom fanów inspirowania się nią. To zaangażowanie reprezentuje właśnie globalny program RADAR, który ma na celu wsparcie twórców różnorodnych brzmień muzycznych, którzy są na początku swojej artystycznej drogi. Program działa aktualnie na 28 rynkach, gdzie platforma pomaga ponad 300 młodym artystom zyskać rozgłos oraz dotrzeć do szerszej publiczności.Dziś program RADAR startuje również w Polsce, z pierwszą szóstką artystów wyselekcjonowanych przez lokalną redakcję muzyczną Spotify.Pierwszymi wykonawcami, którzy wezmą udział w programie są Julia Pośnik, Szczyl, Zalia, P.Tropez, Dziwna Wiosna, KIWI.W ramach programu RADAR Polska, Spotify będzie wspierać młodych, utalentowanych twórców w budowaniu kariery na platformie oraz promować ich utwory w lokalnej kampanii marketingowej zachęcając użytkowników do poszerzania horyzontów muzycznych i odkrywania nowych brzmień. Co więcej, aby zaoferować użytkownikom unikalne i zupełnie niepowtarzalne doświadczenia, jednocześnie pomagając kolejnym artystom dotrzeć do nowych słuchaczy, w ramach dedykowanej zakładki RADAR na Spotify pojawi się lokalna, aktualizowana na bieżąco playlista RADAR Polska promująca najnowsze utwory młodych, polskich artystów, umożliwiając fanom z całego świata odkrywać ich muzykę.- dodaje Mateusz Smółka, Music Team Lead Eastern Europe, Spotify.