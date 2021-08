Kolejny polski serial Netflixa "Królowa". Andrzej Seweryn jako drag queen

Łukasz Szewczyk

• Netflix rozpoczął zdjęcia do kolejnej polskiej produkcji - serialu "Królowa"

• Andrzej Seweryn wcieli się w role Sylwestra i Loretty

• Premiera w 2022 roku

Andrzej Seweryn wcieli się w role Sylwestra i Loretty w nowym polskim serialu Netflixa "Królowa" / Fot. Netflix

"Królowa" (tytuł roboczy) to czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra - emerytowanego krawca i drag queen, który pięćdziesiąt lat temu wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, po tym jak dostaje list od wnuczki, w którym ta prosi go o ratunek dla chorej matki, która potrzebuje przeszczepu nerki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością.Zdjęcia do nowej produkcji rozpoczęły się w tym tygodniu. Właśnie ogłoszono obsadę.wcieli się w rolę Sylwestra, emerytowanego krawca, który wieczorami przeistacza się w drag queen - Lorettę. Na ekranie pojawi się takżejako Wioletta - córka Sylwestra, który nigdy nie poznała swojego ojca. Prowadzi zajęcia dla dzieci w jednym z górniczych miasteczek. Samotnie wychowuje nastoletnią córkę. Pewnego dnia dostaje diagnozę o chorobie, która wymaga przeszczepu nerki. Z koleiwcieli się w rolę Izabelli, osiemnastoletniej córka Wioletty. Ta szczera do bólu i urocza dziewczyna pracuje w górniczej stołówce, ale marzy o pracy kosmetyczki w salonie piękności.Miniserial reżyseruje Łukasz Kośmicki, według konceptu Arniego Asgeirssona, scenariusz Arni Asgeirsson i Kacper Wysocki. Produkcja Opus TV.Premiera w pierwszej połowie 2022 roku na platformie Netflix.