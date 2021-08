Nowy film TVN "Czarna owca" wkracza do kin. Pod koniec na platformie Player.pl (wideo)

Łukasz Szewczyk

"Czarna owca" to ciepły i wzruszający komediodramat o więzach, których nie można przerwać. Film w zabawny sposób spróbuje odpowiedzieć na szereg ważnych pytań dotyczących relacji rodzinnych i dorastania.Magda (Magdalena Popławska) i Arek (Arkadiusz Jakubik) tworzą zgrane małżeństwo z 25-letnim stażem, opiekujące się chorym dziadkiem (Włodzimierz Press). Mieszkają z synem Tomkiem (Kamil Szeptycki), który jest w długoletnim związku ze swoją dziewczyną, Asią (Agata Różycka). Pozornie wszystko jest w porządku - typowa rodzina. A jednak...Magda, nauczycielka w katolickim liceum, ukrywa przed wszystkimi fakt, że woli kobiety, Arek od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy, a Tomek - popularny youtuber, kieruje się głównie swoim interesem. Ambaras zaczyna się, kiedy zmęczona życiem w ukryciu Magda postanawia iść za głosem serca, uruchamiając lawinę kolejnych zdarzeń. Asia zrywa z Tomkiem, dziadek znika, a Arek ma problem z posklejaniem rzeczywistości na nowo. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak mu się wydaje... Czy każdy z bohaterów odnajdzie swój własny sposób na szczęście?- mówi Aleksander Pierzak, reżyser.- dodaje Anna Waśniewska-Gil, producentka.W obsadzie znaleźli się Arkadiusz Jakubik, Magdalena Popławska, Kamil Szeptycki, Agata Różycka, Włodzimierz Press, Anna Cieślak i Anna Smołowik"Czarna owca" trafi na ekrany kin w całej Polsce już 13 sierpnia, zaś pod koniec 2021 roku zadebiutuje na platformie player.pl."Czarna owca" to najnowsza produkcja fabularna TVN Grupa Discovery, za dystrybucję filmu odpowiada NEXT FILM. Reżyserem jest Aleksander Pietrzak, autorem zdjęć Mateusz Pastewska, scenarzystą Bartosz Kozera, a kierownikiem produkcji Krzysztof Łojan. Producentem filmu jest Anna Waśniewska-Gil, a producentem wykonawczym Rafał Ulicki.