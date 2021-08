Cały sezon serialu "Kruk. Czorny Woron nie śpi" w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Najnowsza polska produkcja Canal+ Original "Kruk. Czorny Woron nie śpi" jest już w całości dostępna w serwisie Canal+ Online.

• W serwisie można obejrzeć też pierwszy sezon serialu "Kruk. Szepty słychać po zmroku"

"Kruk. Czorny Woron nie śpi" to drugi sezon podlaskiej historii komisarza Adama Kruka. Postaci złożonej, mierzącej się z wewnętrznymi demonami. Kruk (w tej roli znakomity Michał Żurawski) wraca do Białegostoku, gdzie nie tylko prowadzi śledztwo dotyczące mafijnych interesów, ale też poddaje się rytuałom szeptów, które mają uzdrowić jego duszę. Pomaga mu w tym stara Szeptucha.W Canal+ Online, oprócz pełnego sezonu serialu znajdują się także liczne materiały specjalne opowiadające o świecie KRUKA. To nie tylko aż pięć wideo making of, przedstawiających kulisy produkcji czy wizytówki postaci, ale też wyjątkowy "Przewodnik po Podlasiu", a już wkrótce także dokument "Szepty Podlasia" o lokalnych wierzeniach i roli szeptuchy w kresowych społecznościach.