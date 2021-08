Ruszył Polsat GO. Filmy, seriale, programy rozrywkowe, sport. Bezpłatnie

Łukasz Szewczyk

• Wystartował Polsat Go

• W ofercie nowego serwisu seriale, programy rozrywkowe, sport oraz inne treści znane z kanałów Telewizji Polsat.

• Bezpłatny dostęp na wielu urządzeniach - komputerach, smartfonach, tabletach oraz telewizorach

Strona główna Polsat GO

- mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus. -- dodaje.Polsat Go to wygodny serwis typu VOD, w którym online, bezpłatnie w modelu z reklamami można obejrzeć treści Telewizji Polsat - seriale czy programy rozrywkowe, sport i informacje, a także kanały "na żywo" - Polsat oraz TV4. Dodatkowo w ofercie znajduje się kilkaset pozycji filmowych polskiego kina. To wszystko z możliwością kontynuacji oglądania na różnych urządzeniach dla zalogowanych użytkowników. W ramach jednego konta można utworzyć w serwisie wiele profili.- mówi Grzegorz Janczura, Dyrektor Pionu Projektów Internetowych Grupy Polsat Plus.Nowy serwis Polsat Go jest dostępny pod adresem polsatgo.pl, a mobilną aplikację można pobrać z Google Play (Android), App Store (iOS) oraz AppGallery (Huawei). Polsat Go jest dostępny także na telewizorach Smart TV, Android TV i Apple TV.Serwis Polsat Go został w pełni zaprojektowany przez Departament Projektów Internetowych Grupy Polsat Plus.Przypomnijmy, że we wrześniu ruszy Polsat Box GO, który zastąpi dotychczasową platformę Ipla.