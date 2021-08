TVP VOD na jesień. Premierowe filmy oraz seriale

Łukasz Szewczyk

• Jesień w TVP VOD to premierowe filmy i seriale, klasyka kina, a także rozrywka

• Nie zabraknie kolejnych sezonów ulubionych polskich seriali, z odcinkami dostępnymi przed ich emisją na antenie, a także kontynuacji seriali zagranicznych.

Bibliotekę zagranicznych nowości otwiera zrealizowany z rozmachem serial, z wybitną rolą Toma Hardy`ego. Zaintrygują- wciągający i wysoko oceniony przez krytyków serial kryminalny ioparta na jednej z najbardziej szokujących zbrodni w ZSRR - sprawie "Dusiciela Witebskiego", a także dwie ekranizacje prozy Agathy Christie -, każda z doborową obsadą - zobaczymy m.in.: Toby Jonesa, Kim Cattrall, Charlesa Dance`a, Sama Neila, Mirandę Richardson, Aidana Turnera. Nie zabraknie także tureckiego hitu, z największą gwiazdą tureckiego kina, Kenanem İmirzalıoğlu.Jesień w TVP VOD to także premiery nowości kinowych. Wśród nich adresowana do młodego widzaJana Jakuba Kolskiego, to baśniowa podróż, w której bohaterowie obrazów Malczewskiego uciekają do współczesności,opowieść o życiu wybitnego polskiego matematyka żydowskiego pochodzenia Stanisława Ulama, czy doceniony na festiwalach film obyczajowyz Sandrą Drzymalską. TVP VOD zaprasza również na dwa dramaty wojenne:uznanej reżyserki młodego pokolenia Anny Kazejak, przywołujący temat Holokaustu w nowy, oryginalny sposób,o zwykłych ludziach w niezwykłych czasach iz Piotrem Głowackim, o legendarnym pięściarzu Tadeuszu Pietrzykowskim. Wśród dokumentów znajdą się m.in. obsypane nagrodami przejmujący, a takżeZ zagranicznych produkcji warto wymienić m.in. wzruszający melodramatz Emily Blunt i Jamie Dornanem, intrygujący thriller psychologiczny, wzruszający komedio-dramat, emocjonujący, oraz legendarne produkcje z lat 40-tych, 50-tych, 60-tych i 70-tych -. Nie zabraknie kultowych pozycji z Charlie Chaplinem -, czy dokumentówW TVP VOD jesienią także zbiór unikalnej klasyki kina, cykl(Skarby ukryte, Dusza śpiewa, Linia opóźniająca, Niepisane prawa, Damski interes, Słaba wiara, Urok wszeteczny, Ostatni krąg), cykl(System, Gra, Sieć), w którym każdy z odcinków poświęcony jest innemu fetyszowi współczesnej cywilizacji oraz inne znakomite tytuły - kultowa, dramat kryminalny, wybitny, a takżeorazJesień w TVP VOD to kontynuacja ulubionych seriali produkcji TVP, których przedpremierowe odcinki ukażą się jak zwykle przed emisją w telewizji. Na vod.tvp.pl już teraz można oglądać odcinki m.in.:, a w ostatnich dniach sierpnia premierowe odcinkii opartego na faktach nowego serialuJesienią, jeszcze przed premierą na antenie, widzowie zobaczą w TVP VOD również kolejny nowy serial - "Dom pod Dwoma Orłami" w reżyserii Waldemara Krzystka z Małgorzatą Zajączkowską, Karoliną Gruszką czy Andrzejem Sewerynem, skupiony wokół losów Polaków, Niemców i Ukraińców, których drogi krzyżują się w starej, poniemieckiej willi we Wrocławiu.Z międzynarodowych kontynuacji serialowych pojawią się ponownie cieszące się olbrzymią popularnością tureckie produkcje:i wspaniale przyjęta rosyjskaJesienią w TVP VOD nie zabraknie także premier spektakli Teatru Telewizji, serii dokumentalnych, kontynuacji popularnych programów rozrywkowych i teleturniejów, m.in.:, a także nowy taneczny show