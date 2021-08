Netflix na wrzesień. "Dom z papieru 5", "Lucyfer: Finał", "Sex Education 3", "Schumacher"

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery września platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in.: "Dom z papieru 5", "Sex Education 3", "Lucyfer: Finał", "Kasztanowy ludzik", "Final Space 3", "Miłość w spektrum 2", "Drodzy biali! 4", "Pose 3"

Netflix - wykaz premier na wrzesień 2021 roku:

Wrzesień serialowych premier rozpocznie się od pierwszej połowy piątego sezonu serialu(od 3 września). Gang okupuje Bank Hiszpanii od ponad stu godzin. Profesor jest zagrożony. Co gorsza, do akcji wkracza kolejny przeciwnik: wojsko.Nadchodzi także trzeci sezon(od 8 września). W "The Circle" pojawiają się nowi flirciarze, kłamczuchy i uczciwi sprzymierzeńcy, którzy będą się zmagać z przeciwnościami i zwrotami akcji, żeby zdobyć nagrodę sezonu.Wśród premier(od 8 września). Pasażerowie porwanego samolotu, którzy znaleźli schronienie głęboko pod ziemią, zmagają się z falą nowych kryzysów. Atmosfera w wojskowym bunkrze robi się napięta.Wrzesień także oczekiwany finałowy sezon serialu(od 10 września). Lucyfer dostał awans, ale czy naprawdę zależy mu na pracy? Chloe chce rzucić zawód detektywa, Amenadiel wstępuje do policji. A to nie jedyne ciekawe wydarzenia.Z trzecim sezonem wraca(od 16 września). Gary i jego załoga starają się przetrwać chaos i rzeź w Kosmosie Ostatecznym, a także wymknąć się złemu Invictusowi, który pragnie okiełznać moce Ciastusia.Premiery trzeciego sezonu doczeka się popularny wśród młodzieży serial(od 17 września). Krążą pogłoski o "szkole seksu". Nowa dyrekcja próbuje zapanować nad niesfornymi uczniami. Otis usiłuje ukryć swoją przelotną przygodę.Jesień to także czas na drugi sezon serialu(od 21 września). Szukanie miłości to wyzwanie trudne dla każdego, ale dla autystycznych nastolatków nieprzewidywalny świat randek i romansów jest jeszcze większą zagadką.Z czwartym wieczorem wracają(od 22 września). Sam i Lionel, znów razem w środku pandemii, wspominają swój ostatni wspólny rok w Winchester, który przybiera formę musicalu z lat 90.W trzecim sezonie(od 23 września) radość, złamane serce i nadzieja rozciągają się daleko poza salę balową. Blanka balansuje między byciem matką, partnerką i pielęgniarką, a Pray Tell zmaga się z chorobą.Nowością będzie(od 29 września). Adaptacja popularnej powieści. Na kopenhaskim placu zabaw zostaje znaleziona brutalnie zamordowana dziewczyna, a nad nią wisi ludzik zrobiony z kasztanów.Na zakończenie miesiąca drugi sezon osadzonego w Stambule serialu(od 30 września) o popełniających błędy i przeżywających rozczarowania uczuciowe nastolatkach z lat 90.Wśród filmowych premier(od 3 września). Po zamachach z 11 września prawnik zmaga się z własnymi emocjami, próbując wycenić życie ofiar. Na podstawie autentycznych zdarzeń.Z kolei(od 10 września) to bezwzględna zabójczyni zostaje śmiertelnie otruta podczas realizacji zlecenia w Tokio. Teraz ma niecałą dobę, żeby dokonać zemsty.Netflix przygotował także film(od 15 września). Jest to dociekliwy dokument o życiu Michaela Schumachera, który dzięki śmiałości i przekornemu usposobieniu został legendą Formuły 1.• od 1 wrześniaJak zostać kowbojemPunkty zwrotne: 11 września i wojna z terroryzmem• od 2 wrześniaImprezowa duszaQ-force• od 3 wrześniaDom z papieru: część 5: połowa 1Ile warte jest ludzkie życie?ReksinKlub nurkowy• od 6 wrześniaOdliczanie: misja kosmiczna inspiration 4• od 7 wrześniaKid Cosmic: sezon 2Na skrajuSportowe opowieści: przełamanieOktonauci: przygody na lądzie• od 8 wrześniaVintervikenThe Circle - USA: sezon 3Kierunek: noc: sezon 2• od 9 wrześniaKobiety i mordercaBracia krwi: Malcolm x i Muhammad Ali• od 10 wrześniaMistrzowie metaluKateZwierzynaLucyfer: sezon finałowy• od 14 wrześniaNajciekawsze obiekty wakacyjne świata: sezon 2Jack Whitehall: podróże z moim ojcem: sezon 5Ty kontra dzicz: mroźna misja• od 15 wrześniaToo hot to handle: Ameryka łacińskaStraszne historieNailed it!: sezon 6Schumacher• od 16 wrześniaMoi bohaterowie kowbojeHe-Man i władcy wszechświataFinal space: sezon 3• od 17 wrześniaSquid GamePółnocny bastionChicago Party AuntNieopowiedziane historieThe father who moves mountainsSex education: sezon 3• od 21 wrześniaMiłość w spektrum: sezon 2Tut tut autka: Tosia za kółkiem• od 22 wrześniaMonsters inside: the 24 faces of billy milliganJaguarWtargnięcieZ pamiętnika niewidzialnej dziewczynyDrodzy biali!: część 4• od 23 wrześniaPose: sezon 3Hospital Playlist: sezon 2Je suis karl• od 24 wrześniaWendeta: prawda, kłamstwa i mafiaSzpakŻycie za kratami: nowy orleanNocna mszaMy Little Pony: nowe pokolenieSzajka: serialBlood & water: sezon 2• od 28 wrześniaAttack of the Hollywood clichés!Ada bambini, naukowczyni• od 29 wrześniaNikt nie ujdzie z życiemTo brzmi jak miłośćFriendzoneKasztanowy ludzikPożeracz mięsa: sezon 10: część a• od 30 wrześniaLuna ParkLove 101: Sezon 2od 1 wrześniaI że ci nie odpuszczęOszustkiCemetery junctionKuroko's basketball: sezon 3FridaGorący pościgod 3 wrześniaLast christmasod 15 wrześniaSebergDroga powrotnaod 17 wrześniaZ kamerą u kardashianów: sezon 6od 20 wrześniaSupermarket: sezony 1 - 5od 23 wrześniaBad boys for lifeod 27 wrześniaLighthouseod 30 wrześniaPsi patrolSpongebob kanciastoporty: sezony 4, 8 i 9Psi patrol: sezon 5