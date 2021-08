Player.pl na jesień. "Skazana", "Pajęczyna", "Kontrola", "Chyłka - Oskarżenie", gejowskie show randkowe

Łukasz Szewczyk

• Gorąca jesień na platformie Player.pl

• Na widzów czeka sporo serialowych premier, wśród nich m.in. "Skazana", "Pajęczyna", "Kontrola", "Chyłha - Oskarżenie"

• Przygotowano także polską edycję gejowskiego programu randkowego "Prince Charming", dodatkowo "Żony Miami"

Nowy serial Player Orginal - "Skazana" / Fot. Player.pl

Joanna Kuling w nowym serialu Player Original "Pajęczyna" / fot. Marcin Makowski

Serial Player Original "Kontrola" / Fot. Player.pl

Serial Player Original "Chyłka - Oskarżenie" / Fot. Player

Jacek Jelonek i Aggie Lal w polskiej edycji gejowskiego show randkowego "Prince Charming". Premiera w Playerze. / Fot. Player.pl

"Żony Miami" w Playerze / Fot. Player

"Czarna owca" / fot. TVN/Jarosław Sosiński

Produkcje TVN w Playerze

Jesienny sezon Player.pl rozpoczął od premiery serialu, czyli historia inspirowana książką Ewy Ornackiej "Skazane na potępienie". Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok. Przy życiu trzyma ją nastoletnia córka oraz chęć zemsty na tych, którzy ją wrobili. Czy poradzi sobie z czyhającym za każdym rogiem zagrożeniem? W głównej roli Agata Kulesza.Kolejna propozycja na jesień to serial. Jest to historia inspirowana mało znanymi faktami z historii późnego PRL-u, kiedy to w szczycie gierkowskiej prosperity Polska rozwijała własny program atomowy. Joanna Kulig wcieli się w rolę specjalistki od zachowań pająków, która próbuje rozwikłać tajemnicę śmierci swojej matki i swojej siostry.Player zapowiada kontynuację hitu internetowego. Jest to miniserial autorstwa Nataszy Parzymies, studentki Warszawskiej Szkoły Filmowej, który powstał jako etiuda szkolna, a niespodziewanie okazał się międzynarodowym hitem. Na pierwszym planie burzliwa miłość dwóch dziewczyn, a w tle studenckie życie, współczesna Warszawa i nieprzespane noce pełne wielkich emocji i wyznań. W nowym sezonie los ponownie krzyżuje drogi Natalii i Majki - dziewczyn, dla których przypadkowe spotkanie na lotnisku okazało się przełomowe w ich życiu i dało początek młodzieńczej miłości.Wśród jesiennych premier znajdzie się także. Tym razem Joanna Chyłka (w tej roli Magdalena Cielecka) zostanie zaangażowana w niezwykle głośną sprawę sprzed lat. Działacz opozycji, oskarżony o morderstwo czwórki dzieci, odsiaduje wyrok w więzieniu. Czy skazano niewinnego człowieka? W tym samym czasie do kraju wraca Langer junior. W wyniku jego intryg sprawa, którą zajmuje się Chyłka, komplikuje się coraz bardziej.Jesień w Playerze to także programy rozrywkowe. Na pierwszy plan wysuwa się polska edycja. Uczestnicy programu spędzą ze sobą blisko miesiąc. Będą zabiegać o względy 34-letniego Jacka, atrakcyjnego mężczyzny, który - podobnie jak reszta - poszukuje tego jedynego. Wszyscy kandydaci zamieszkają razem w luksusowej willi, w której im bliżej finału, tym bardziej rośnie temperatura i poziom testosteronu. Tytułowy "Prince Charming" będzie zabierał wybranych mężczyzn na randki, ale i równolegle będzie żegnał się z uczestnikami, z którymi nie uda mu się nawiązać bliższej relacji. Ten wspólnie spędzony czas zweryfikuje każdą znajomość i rodzące się uczucie. Program poprowadzi, i będzie dobrym duchem dla wszystkich uczestników, podróżniczka i influencerka, Aggie Lal na co dzień mieszkająca w Los Angeles.Jesienią w Playerze zadebiutuje jeden z programów najbardziej lubianych przez fanów reality show. Po "Żonach Hollywood" czas na. Tym razem twórcy programu postanowili odwiedzić Miami i przedstawić wam historie pięciu bohaterek mieszkających w najmodniejszym i najbardziej luksusowym mieście wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, gdzie wypoczywają milionerzy oraz największe gwiazdy światowego show-biznesu.Na święta (grudzień 2021) Player szykuje premierę filmu, która właśnie można oglądać w kinach. słodko-gorzka opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy ma czegoś dość. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak im się wydaje... To film o więzach, których nie można przerwać. W zabawny sposób odpowiada na ważne pytania dotyczące relacji rodzinnych i dojrzewania do zmian.Do Playera regularnie dołączają nowe tytuły filmowe, a większość z nich można oglądać w pakietach podstawowych: "Player z reklamami", "Player bez reklam", "Player + TV". W samym sierpniu do serwisu dołączyło już kilkadziesiąt pozycji, m.in.: "Wenus w futrze", "Siedem sióstr", "Śmierć i dziewczyna", "Tata do pary", "Istota", "Tajemnica", "Łowca trolli", "Trzy razy śmierć". Nie brakuje także pozycji dla młodych widzów.Oferta Pleyra to takżekanałów TVN oraz Discovery. W tej formule dostępne będą nowości serialowe TVN. Pierwszą z nich jest, a drugą "Tajemnice miłości". Przedpremierowo w Playerze pojawi się także najnowszy serial TVN7, wraca także. Jesienią na anteny wracają także popularne serie i programy rozrywkowe TVN Grupa Discovery. Kilka dni przed emisją na antenie użytkownicy Playera będą mogli śledzić losy bohaterów najnowszego sezonu:i wielu innych. Dodatkowo specjalne wydaniaPlayer to także premierowe produkcje. W nadchodzących miesiącach najgorętszą premierą będzie debiut filmu. Pięcioodcinkowa seria dokumentalna opowiada szokującą historię jednego z najbardziej aktywnie działających kultów na świecie - "Dzieci Boga". Kolejną głośną premierą tego roku będzie. Ukryte przez ponad 60 lat listy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne. Przedstawiają trudną i dotąd nieopowiedzianą historię początków ruchu queerowego w USA. Nowością będzie film, poruszający dokument o hollywoodzkiej gwieździe, która walczy ze stwardnieniem rozsianym - poważną chorobą autoimmunologiczną, na którą do tej pory nie ma lekarstwa. To tylko niektóre propozycje discovery+ Originals na ten sezon. Przez najbliższe miesiące w Playerze pojawi się kilkadziesiąt nowych tytułów,