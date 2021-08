Stylowy okrągły stolik kawowy - porady i inspiracje

Materiał partnera

Szukasz stolika do salonu? Najlepiej takiego, który nie wyjdzie z mody po zaledwie jednym sezonie? Z pomocą już nadciągają okrągłe stoliki kawowe, które nie tylko charakteryzują się ponadczasową estetyką, ale i całkiem sporym potencjałem aranżacyjnych możliwości. Na co warto zwrócić uwagę przy ich wyborze? Mamy kilka podpowiedzi i wskazówek...

Okrągły stolik kawowy do salonu - wady i zalety

Modułowe stoliki kawowe - idealne do małych przestrzeni

Okrągły stolik z tacą - praktyczne 2w1

Rattanowy stolik kawowy - nie tylko dla fanów boho

Jaka wysokość stolika kawowego?

Zwróć uwagę na średnicę blatu!

Stolik kawowy okrągły to nie tylko przyjemny dla oka i niewychodzący z mody design, ale i całkiem sporo walorów praktycznych, z których warto skorzystać w szczególności w niedużych pomieszczeniach. Okrągły blat nie posiada ostrych rogów i krawędzi, dzięki czemu nie tylko okaże się bezpieczniejszy w domu, w którym mieszkają małe dzieci, ale i optycznie sprawi, że przestrzeń stanie się bardziej przyjazna.Zaokrąglone linie już od pierwszego spojrzenia budzą dobre skojarzenia - brak ostrych krawędzi sprawia, że znacznie harmonijniej komponują się z wystrojem wnętrza i nie odcinają się tak wyraźnie od całości, dzięki czemu aranżacja wydaje się przytulniejsza. Okrągły blat jest co prawda nieco mniej ustawny niż prostokątny czy kwadratowy, ma to jednak większe znaczenie w przypadku stołów do salonu lub jadalni - w razie potrzeby można dostawić je do ściany jednym z boków. W przypadku stolików kawowych, które przecież ustawiane są naprzeciw sofy lub narożnika, nie jest to jednak specjalnie istotne.Twój salon lub pokój dzienny nie są zbyt duże i zależy ci na tym, aby nadmiernie nie zagracić przestrzeni? W takim razie dobrym pomysłem może okazać się modułowy stolik kawowy okrągły . Co to takiego? Tak właściwie to nie stolik a raczej zestaw stolików, najczęściej składający się z 2-3 stolików o zróżnicowanej wielkości. Ich konstrukcja oraz ściśle dopasowane do siebie rozmiary pozwalają na schowanie mniejszych stolików pod blatem największego. Dzięki temu pomysłowemu rozwiązaniu, na co dzień zaoszczędzisz nieco powierzchni, wysuwając mniejsze blaty tylko wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba, np. w przypadku wizyty gościKolejny stolik kawowy okrągły, który cieszy się obecnie sporym zainteresowaniem zarówno ze strony projektantów znanych i lubianych marek wnętrzarskich, jak i osób urządzających swoje wnętrza, to niezwykle funkcjonalny w codziennym użytkowaniu model z tacą zamiast klasycznego blatu. W stolikach z tacą blat nie jest przytwierdzony na stałe - jest zdejmowany, dzięki czemu w razie potrzeby może zostać wykorzystany jako taca do przenoszenia posiłku z kuchni lub w trakcie jedzenia kolacji przed telewizorem. Tutaj jednak dobra rada: choć blaty w takich modelach są umieszczone na odpowiednio dostosowanych stojakach i są dość stabilne, nie są jednak umocowane na stałe, w związku z czym mogą okazać się nie do końca bezpieczne w przypadku kontaktu z małymi dziećmi.Moda na plecionki trwa w najlepsze. Jest to widoczne nie tylko w przypadku dodatków i dekoracji - meble plecione z rattanu, wikliny czy bambusa to równie popularny trend. Jednym z absolutnych hitów pośród fanów plecionek są okrągłe stoliki kawowe plecione z naturalnych włókien. I choć powracająca moda na plecionki jest w głównej mierze spowodowana niesłabnącą już od kilku sezonów popularnością wnętrz w stylu boho, warto mieć na uwadze, że plecione stoliki do salonu równie dobrze sprawdzą się też w innych trendach aranżacji wnętrz, jak chociażby scandi, vintage, eko oraz etno.Estetyka już zaplanowana? Świetnie, to jednak jeszcze nie koniec - jeśli chcesz, aby wybrany przez ciebie okrągły stolik kawowy do salonu był nie tylko piękny, ale i praktyczny w codziennym użytkowaniu, przed jego zakupem powinieneś także zwrócić uwagę na jego wysokość. Przede wszystkim pamiętaj o tym, że wysokość blatu powinna być odpowiednio dopasowana do wysokości siedziska sofy lub dłuższego boku narożnika, przy których ustawiony zostanie stolik. Najlepiej w codziennym użytkowaniu sprawdza się wariant, w którym blat stolika znajduje się około 5 cm poniżej siedziska towarzyszącego mu mebla.Oprócz wysokości, warto też mieć na uwadze długość blatu. Nie bez powodu przyjmuje się, że powinna ona wynosić 1/2 - 2/3 długości siedziska sofy. Dlaczego jest to istotne? Chodzi o niezwykle istotną w aranżacji wnętrz zasadę właściwych proporcji. Jeśli stolik będzie zbyt mały, optycznie zaginie na tle znacznie większej sofy, jeśli będzie zbyt duży - niepotrzebnie ją zdominuje. W przypadku zbyt małego blatu warto też pamiętać o tym, że sięganie do niego przez osoby siedzące na końcach siedziska będzie mocno utrudnione - na pewno nie obędzie się bez konieczności wstawania przy sięganiu do blatu lub odkładaniu na niego filiżanki. I tutaj również dobra rada: jeśli sofa jest duża (3-4 os.) może się okazać, że stolik kawowy okrągły nie okaże się dobrym pomysłem. Dlaczego? Trzymając się powyższej zasady dotyczącej długości blatu i jego stosunku do długości siedziska, w przypadku dużej sofy lub narożnika średnica takiego stolika musiałaby być bardzo duża, co może sprawić, że okrągły stolik zabierze znacznie więcej powierzchni niż zabrałby stolik prostokątny o analogicznej długości.