Polsat Box Go. Nowy serwis streamingowy i VOD. Filmy, seriale, sport na żywo, nowe pakiety

Łukasz Szewczyk

• Dostępny jest nowy serwis VOD i streamingowy - Polsat Box Go.

• W ofercie filmy, seriale, sport na żywo, treści premium, programy dostępne przed telewizyjną premierą, 120 kanałów TV, w tym w 4K

• Serwis jest dostępny dla każdego, nie tylko abonentów Polsat Box (wcześniej Cyfrowego Polsatu) i zastępuje serwisy Ipla i Cyfrowy Polsat Go

- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus.- dodaje Maciej Stec.Serwis i aplikacja Polsat Box Go zapewnią dwa nowe pakiety tematyczne dostępne dla użytkowników z Polski: Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium. Dostępny jest również pakiet Polsat Box Go HBO oraz pakiety dla widzów za granicą - Polonia i Fortuna 1 Liga.Pakiet(w promocyjnej cenie 40 zł miesięcznie, standardowo 50 zł) to najpopularniejsze kanały TV, europejskie ligi i Liga Mistrzów UEFA, wszystkie najważniejsze wydarzenia sportowe na żywo w jednym wygodnym pakiecie:• wszystkie mecze Mistrzostw Europy mężczyzn i kobiet w siatkówce,• kanały Polsat Sport Premium i wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA,• kanały Eleven Sports 1-4 m.in. z: włoską Serie A TIM, hiszpańską La Ligą Santander, francuską Ligue 1 Uber Eats czy wyścigami Formula 1,• kanały CANAL+ SPORT3 i 4 z rozgrywkami polskiej PKO BP Ekstraklasy,• kanały: Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Polsat Sport Fight, Polsat Games,• kanały Eurosport 1 i 2,• kanały Extreme Sports Channel, Fight Box, Golf Channel, Fast & Fun Box, Game Toon,• Fortuna 1 Liga (309 spotkań w sezonie 2021/2022) - wszystkie mecze dostępne wyłącznie w Polsat Box Go,• wybrane rozgrywki i mecze w jakości 4K, m.in. Ligi Mistrzów UEFA.Z kolei(w promocyjnej cenie 30 zł miesięcznie, standardowo 40 zł) to gorące premiery serialowe dostępne tylko w Polsat Box Go, tysiące filmów i programów dla każdego w formule VOD:• seriale premium dostępne premierowo i na wyłączność w Polsat Box Go, m.in.: "Układ", czyli druga część świetnie przyjętej "Rysy" z Julią Kijowską w roli głównej, "Osaczony" z Leszkiem Lichotą, "Cień" z Krystianem Wieczorkiem czy "Mecenas Porada" z Aleksandrą Domańską, kolejne premiery już w przygotowaniu,• kinowe hity także w jakości 4K, np.: przebojowe "Ślicznotki" z Jennifer Lopez, "Bodyguard zawodowiec" z Ryanem Reynoldsem i Samuelem L. Jacksonem, uroczy "Paddington 2", zabawna animacja "Jaskiniowiec" czy uwielbiany przez młodych widzów "Baranek Shaun Film. Farmageddon",• pełne sezony seriali i programów o różnorodnej tematyce (m.in. rozrywkowych, dokumentalnych, publicystycznych) dla każdego,• produkcje stacji Telewizji Polsat przed premierą w telewizji, m.in. premierowe odcinki popularnych seriali, jak np. "Przyjaciółki", "Pierwsza Miłość", "Komisarz Mama" i inne,• show rozrywkowe: najnowszy sezon "Love Island", nowość TV Polsat "Family Food Fight", "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", "Ninja Warrior" i wiele innych,• bogata oferta 100 kanałów TV, w tym: Polsat, Polsat News, TV 4, AXN, CBeebies, Comedy Central, Discovery, Disney Channel, FilmBox, FOX, History, National Geographic czy Paramount Channel.Dostępny jest także(w cenie 25 zł miesięcznie), czyli filmowe hity prosto z kina, całe sezony seriali oraz bajki dla najmłodszych. Pakiet zapewnia także dostęp do anałów: HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White.Pakiety dla osób mieszkających poza granicami Polski:(45 zł miesięcznie lub 10 GBP/USD/Euro) - filmy, seriale, produkcje kanałów Polsat i TV4 przed premierą w telewizji, 10 kanałów TV, wybrane transmisje sportowe na żywo.(30 zł miesięcznie lub 6 GBP/USD/Euro) - dostęp do wszystkich meczów Fortuny 1 Ligi w sezonie.Polsat Box Go będzie dostępny pod adresem polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych Android ( Sklep Play ), iOS ( AppStore ), Huawei ( App Gallery ) telewizorach Smart TV, Android TV, Apple TV oraz na dekoderach.Abonenci platformy Polsat Box (czyli wcześniej Cyfrowego Polsatu) w ramach posiadanych pakietów telewizyjnych będą mieli dostęp do swoich ofert w katalogach w Polsat Box Go bez dodatkowych opłat.