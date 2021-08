Wrzesień w HBO GO. "Ku'damm 63", "The Walking Dead 10", "Doom Patrol 3" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na wrzesień 2021, dzień po dniu

Pełny wykaz premier HBO GO - wrzesień 2021 (dzień po dniu):

We wrześniu 2021 roku swoją premierę będą mieć, czyli nowy miniserial HBO na podstawie klasycznej już historii autorstwa Ingmara Bergmana. Produkcja na nowo przedstawi klasyczną już historię miłości, nienawiści, pożądania, monogamii, małżeństwa i rozwodu, tym razem jednak z perspektywy współczesnej amerykańskiej pary. W rolach głównych wystąpią Jessica Chastain oraz Oscar Isaac.Wrzesień rozpocznie się jednak od premiery serialuosadzonego w Berlinie lat 50. i 60., opowiadającego o konserwatywnej matce i jej trzech córkach. Do serwisu powrócą dwa pierwsze sezony oraz swoją premierę będzie mieć trzeci sezon tej produkcji (czyli kolejno: Ku'damm 56 oraz Ku'damm 59 Ku'damm 63). Z nowym, trzecim sezonem wróci do HBO GO lubiany serial, dokumentujący codziennie (a raczej nocne) "życie" kilkorga wampirów mieszkających razem na Staten Island.Z trzecimi sezonami powrócą także trzy kolejne seriale. Jednym z nich będzie, serialowy thriller, którego akcja tym razem przenosi się do opuszczonej fabryki w środku szwedzkiego lasu, gdzie ma się rozegrać największe w Skandynawii larpowe wydarzenie. Innym powrotem będzie też serialo pasażerach lotu 828, którzy po wylądowaniu dowiedzieli się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat i teraz próbują zrozumieć co się z nimi stało. Kolejną nowością będzie nowy sezon czerpiącego garściami z komiksów serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterówW tym miesiącu powrócą też dalsze części dwóch lubianych produkcji - dziesiątego sezonu, serialu o grupce ocalałych ludzi szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie, oraz piątego sezonuopowiadającego o starciu dwóch silnych i przebiegłych osobowości - ambitnego prokuratora (Paul Giamatti) oraz wpływowego finansisty (Damian Lewis).Wrzesień przyniesie także bogatą ofertę filmową. Nie zabraknie kinowych hitów takich jak m.in., czyli nagrodzony Oscarem za efekty specjalne kolejny film science fiction Christophera Nolana. Jego główny bohater uzbrojony tylko w jedno słowo, Tenet, podróżuje przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa, aby walczyć o ocalenie ludzkości. Jego misja okazuje się wykraczać poza czas rzeczywisty. Kolejną premierą filmową będzie filmz Anthonym Hopkinsem w jednej z głównych ról. Opowiadać on będzie o zawodowym zabójcy, który przyjmuje nietypowe zlecenie od swojego mentora i szefa. Wyposażony jedynie namiary miejsca oraz godziny, sam musi zidentyfikować swój cel. Innymi nowościami będą dwa filmy z Alicią Vikander w roli głównej, czyli. Pierwszy przedstawi historię 26-letniego programisty, który zostaje wybrany do wzięcia udziału w dziwnym i zarazem fascynującym eksperymencie. Będzie musiał wejść w interakcję z pierwszą na świecie prawdziwą sztuczną inteligencją, umieszczoną w ciele pięknej dziewczyny-robota. W drugiej produkcji aktorka oraz partnerujący jej Eddie Redmayn wcielą się małżeństwo artystów malarzy, które zostaje poddane próbie, gdy mężczyzna postanawia zmienić swoją płeć. We wrześniu w HBO GO swoją premierę będzie mieć również film wyróżniony wieloma nagrodami, w tym m.in. Oscarem za scenariusz. Jest to satyra na II wojnę światową, której autorem jest Taika Waititi.W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie też propozycji dla miłośników kina z różnych zakątków świata. Wśród wielu nowych filmów, które dodane zostaną do HBO GO, wymienić można m.in. opartą na powieści Bohumila Hrabala czeską produkcję, czy litewski dramat historyczny, którego akcja rozgrywa się w 1948 roku. Ukazuje złożoną rzeczywistość wczesnych lat sowieckiej okupacji Litwy, tuż po II wojnie światowej, i walkę skazanych na porażkę partyzantów oczami młodego chłopaka należącego do ruchu oporu. Innymi nowościami będą szwajcarska komediao trzech współczesnych trzydziestolatkach, które zmagają się z presją społeczną związaną z posiadaniem dzieci, kariery i udanych związków czy kanadyjska lekka komedia romantycznaśledząca życie blisko czterdziestoletniej singielki, która rozpaczliwie szukając miłości, postanawia skonfrontować się w końcu ze swoimi lękami. Kolejną premierą będzie argentyńska opowieść zatytułowana, przedstawiająca historię starszego weterynarza i jego emerytowanej żony, którzy prowadzą spokojne, sielankowe życie, dopóki dwa wydarzenia nie zakłócą ich spokoju. Nowozelandzki filmopowie o parze, która odkrywa, że będzie mieć razem dziecko. Oboje postanawiają, że rodzicielstwo ich nie zmieni, jednak gdy on coraz bardziej oswaja się z perspektywą ojcostwa, ona ucieka jednak przed wizją macierzyństwa. Inną premierą będzie turecki film, czyli nagrodzona na Antalya Golden Orange Film Festival opowieść o pełnym kontrastów tureckim społeczeństwie z punktu widzenia czwórki przypadkowych osób.Także dla najmłodszych widzów przygotowana została spora dawka nowości. Swoje premiery w HBO GO będą miały między innymi serialeo, animacja opowiadająca o przyrodnich braciach Victorze i Valentino, którzy spędzają wakacje w niewielkim, ale wyjątkowo tajemniczym miasteczku, czy- kolejna odsłona przygód Scooby-Doo i jego przyjaciół, którzy po ukończeniu szkoły średniej, podczas swoich ostatnich wakacji, ruszają w drogę niezastąpionym Wehikułem Tajemnic w poszukiwaniu przygód i dobrej zabawy. Inną nowością będą- serial animowany o nastoletnich superbohaterkach Wonder Woman, Supergirl i Batgirl, które starają się pogodzić szkolne obowiązki z obroną Metropolis przed złoczyńcami. Z nowymi sezonami wrócą też, serial o 9-letnim chłopcu, który dzięki posiadanej supermocy może zamieniać się w żywą figurkę czy, opowiadający o przygodach najlepszych przyjaciół, Oscara i Jeżynki, którzy muszą znaleźć w sobie odwagę, żeby odkryć niezwykłe tajemnice i cuda, które czekają na nich na magicznym letnim obozie. Innymi nowościami będą również kolejny sezon produkcjiprzedstawiającej przygody przezabawnego Jasia Fasoli oraz jego pluszowego misia orazserialu animowanego o niezwykłym chłopcu, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem. Swoje magiczne moce czerpie z klejnotu znajdującego się w pępku.Amatorów produkcji dokumentalnych czeka premiera programu dokumentalnegoprzedstawiającego sportowców, grupy społeczne, pracowników służby zdrowia i innowatorów, którzy starają się wspierać pozytywne zmiany społeczne poprzez sport. Jego gospodarzem jest kanadyjski paraolimpijczyk Greg Westlake, który podróżuje po całym kraju, śledząc historie sportowców i organizacji. Inną nowścią dokumentalną będzie trzyczęściowy film HBO. Będzie to opowiedziana przez reżyserkę Ry Russo-Young historia o jej własnej przeszłości. Ry i jej siostra Cade urodziły się w związku dwóch lesbijek dzięki pomocy dawców nasienia. Ich idyllicznemu dzieciństwu zagroził nieoczekiwany proces sądowy, który wstrząsnął życiem rodziny.• 1 wrześniaStargirl II, odc. 4Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 8The Walking Dead X, odc. 11-22GanefJarmułkaJestem twoim ojcemMalowany ptakMiloš Forman: Co cię nie zabije...Obsługiwałem angielskiego królaSprawa rodzinnaTaniec córki Boga• 2 wrześniaKu'damm 56, cz. 1-3 (cały sezon, powrót)Ku'damm 59, odc. 1-3 (cały sezon, powrót)Ku'damm 63, odc. 1-3 (cały sezon)Galeria handlowaMaterac ma znaczeniePoza kontekstemPrzekroczyć metę• 3 wrześniaCo robimy w ukryciu III, odc. 1-2Czarne Jezioro III, odc. 1-8 (cały sezon)Victor i Valentino, odc. 1-39 (cały sezon)Power Players II, odc. 1-26 (cały sezon)Ostatni i pierwsi ludzieWięzienny eksperymentNa planie, odc. 920• 4 wrześniaO zmierzchuWirtuoz. Pojedynek zabójcówWojna państwa Rose• 5 wrześniaTurbulencje III, odc. 1-13 (cały sezon)Aquaman (powrót)Dziewczyna z portretuEx MachinaLEGO. Przygoda 2Śmierć psa• 6 wrześniaNowy Jork, epicentra, 11 września -> 2021 ½, odc. 3Słowo na L: Generacja Q II, odc. 5Work in progress II, odc. 5Billions V, odc. 8Rick i Morty V, odc. 9-10KiełPająk• 7 wrześniaBarbershop IV, odc. 4Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 7• 8 wrześniaStargirl II, odc. 5Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 9LatarnikSzkolny bluesZwykła sobota• 10 wrześniaCo robimy w ukryciu III, odc. 3Wyluzuj, Scooby Doo!, odc. 1-26Królewska Straż, odc. 27-52Plan doskonałyNa planie, odc. 921• 11 wrześniaKonferencjaNastoletnia miłośćRadW cieniu wież: Liceum Stuyvesant 11 września (powrót)Co się wydarzyło 11 września (powrót)• 12 wrześniaDuchyDziecko w drodzeDzień Niepodległości: Odrodzenie• 13 wrześniaSceny z życia małżeńskiego, odc. 1Nowy Jork, epicentra, 11 września -> 2021 ½, odc. 4Work in progress II, odc. 6Billions V, odc. 9Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 23Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeńStara panna• 14 wrześniaSłowo na L: Generacja Q II, odc. 6Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 8• 15 wrześniaSport równych szans, odc. 1Stargirl II, odc. 6Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 10SurogatkaDwa ciała na plażyPodskórny konfliktCzekając na HaroldaNie masz dystansu• 17 wrześniaCo robimy w ukryciu III, odc. 4DC Super Hero Girls, odc. 1-52Obóz na wyspie III, odc. 1-12AntebellumTygrysNa planie, odc. 922• 18 wrześniaKibicNowe przebranie NicholasaŻyły świata• 19 wrześniaBarb i Star jadą do Vista Del MarJojo RabbitStambulski ogród• 20 wrześniaSceny z życia małżeńskiego, odc. 2Work in progress II, odc. 7Billions V, odc. 10Rialto• 21 wrześniaSłowo na L: Generacja Q II, odc. 7Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 9• 22 wrześniaSport równych szans, odc. 2Stargirl II, odc. 7• 23 wrześniaDoom Patrol III, odc. 1-3Gwiezdny pył• 24 wrześniaCo robimy w ukryciu III, odc. 5Pora na przygodę: Odległe krainy, odc. 3Jaś Fasola: Serial animowany II, odc. 1-52Steven Universe IV, odc. 1-24Lot (powrót)Na planie, odc. 923• 25 wrześniaOdlotowy duetOstrza chwałyWataha (*czeski film fabularny)Wszystko dla dzieci• 26 wrześniaTenetBuzzZa horyzontemZałożyciel• 27 wrześniaRodzina nuklearna, odc. 1Sceny z życia małżeńskiego, odc. 3Work in progress II, odc. 8Billions V, odc. 11Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 24I szczęśliwie• 28 wrześniaSłowo na L: Generacja Q II, odc. 8• 29 wrześniaSport równych szans, odc. 3Stargirl II, odc. 8Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 10Kolacja po amerykańsku• 30 wrześniaDoom Patrol III, odc. 4Płodne lata już za nami