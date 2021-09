Michał Kempa debiutuje w roli komentatora sportowego. Realcja w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Player szykuje specjalną relację z Vuelty, jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich w sezonie.

• W roli komentatora pojawi się Michał Kempa, stand-uper, nowy współprowadzący "Mam Talent", a prywatnie wielki miłośnik kolarstwa. Wspierać go będzie ikona wśród polskich komentatorów i wieloletni ekspert Eurosportu, Tomasz Jaroński.

Podczas przedostatniego etapu Vuelty Michał Kempa wejdzie "do dziupli" z czołowym komentatorem Eurosportu Tomaszem Jarońskim po to, by zrelacjonować część etapu jednego z najważniejszych wydarzeń kolarskich w roku, ostatniego w tym sezonie Wielkiego Touru. Będzie to alternatywy komentarz do wyścigu, przygotowany specjalnie dla użytkowników Playera.Najbliższy etap Vuelty to ponad 200 km między Sanxenxo do Mos a Castro de Herville w Hiszpanii. To także jeden z kluczowych momentów tego wyścigu. Zmagania kolarzy rozpoczną się o godz. 15:15 już w najbliższą sobotę 4 września. Początkowo to, co dzieje się na szosie relacjonować będą - zarówno w Playerze, jak i w Eurosporcie - Tomasz Jaroński oraz Dariusz Baranowski. Następnie przez godzinę - od 15:58 do 17:00 - w budce komentatorskiej zasiądzie Michał Kempa, który specjalnie dla użytkowników Playera, razem z Tomaszem Jarońskim zaproponuje alternatywny obraz sytuacji na trasie.Plan transmisji z Vuelty:Sobota (4 września 2021 roku):15:15-15:58 Tomasz Jaroński i Dariusz Baranowski (dla Playera i Eurosportu 1)15:58-17:00 Dariusz Baranowski (dla Eurosportu 1) oraz Michał Kempa i Tomasz Jaroński (dla Playera)17:00-17:45 Tomasz Jaroński i Dariusz Baranowski (dla Playera i Eurosportu 1)