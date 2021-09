Łukasz Szewczyk

"Co robimy w ukryciu" w HBO GO. Nowy sezon serialu dokumentującego poczynania kilku wampirów (wideo)

• "Co robimy w ukryciu" to stylizowane na dokumentalne, spojrzenie na codziennie (a raczej nocne) "życie" kilkorga wampirów mieszkających razem na Staten Island.

• Serial powraca do HBO GO z nowym sezonem

