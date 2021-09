Nowa oferta Canal+ Online z Ligą Mistrzów. Seriale, filmy i sportowe transmisje w Full HD

Łukasz Szewczyk

• Jest już dostępna nowa oferta Canal+ Online dla kibiców

• Mecze Premier League, Ekstraklasy, Ligi Mistrzów UEFA, LaLiga, Ligue 1, Serie A, Ekstraligi, 1. Ligi Żużlowej, NBA oraz tenisowe turnieje cyklu WTA Tour w jednym miejscu

• Wszystkie kanały sportowe dostępne w ofercie Canal+ Online streamują obraz na żywo z częstotliwością 50 kl/s i w jakości 1080p

Pakiety Canal+ Online

Dostęp do nowej paczkijest oferowany w promocyjnej cenie 35 zł za pierwszy miesiąc i 60 zł za każdy kolejny miesiąc subskrypcji. W ramach oferty użytkownicy otrzymują dostęp nie tylko do wydarzeń sportowych na żywo, ale również do tysięcy treści na życzenie, w tym m.in. nagradzanych seriali i filmów z Polski i ze świata, oryginalnych produkcji CANAL+ (m.in. "Klangor", "Król", "Żmijowisko", "Belfer", "Kruk"), hitów prosto z kina, magazynów sportowych, dokumentów, treści lifestylowych oraz dla programów dla dzieci.Wszystkie kanały streamujące sport na żywo są dostępne w w jakości 1080p i wyświetlają obraz z częstotliwością 50 kl/sDostęp do powyższej oferty można rozszerzyć o dodatkowe opcje HBO lub Netflix. Cena za dostęp do opcji CANAL+ z Polsat Sport Premium, Eleven Sports i HBO wynosi 45 zł za pierwszy miesiąc oraz 70 zł za każdy kolejny. W opcji z dostępem do serwisu Netflix cena powiększy się o 20 zł miesięcznie.Przypomnijmy, że Canal+ online to serwis streamingowy oferujący tysiące seriali i filmów na życzenie oraz informacje i sport na żywo. Za dostęp do oferty serwisu można płacić wygodnie w miesięcznym modelu subskrypcyjnym i bez długoterminowej umowy, korzystać na wielu urządzeniach i odtwarzać treści w dwóch streamach jednocześnie. Z Canal+ online można obecnie korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, dekoder Canal+ Box 4K, aplikację w telewizorze z systemem Android TV i Samsung Smart TV oraz przystawki Android TV i Apple TV.