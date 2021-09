Łukasz Szewczyk

"Billions" wraca z drugą częścią piątego sezonu. Premiera w HBO GO

• Piąty sezon serialu "Billions", z wyróżnionym nominacją do Oscara oraz nagrodą Emmy Paulem Giamattim i zdobywcą Emmy Damianem Lewisem w rolach głównych, wraca do HBO GO z nowymi odcinkami.

Fot. Showtime