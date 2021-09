HBO Max zadebiutuje w Europie jesienią. W Polsce w 2022 roku (wideo)

Łukasz Szewczyk

• HBO Max zadebiutuje w Europie 26 października. Jako pierwsi w Europie dostęp do HBO Max uzyskają użytkownicy w krajach nordyckich i Hiszpanii

• W regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Portugalii HBO Max pojawi się w 2022 roku

• Nowa platforma streamingowa zostanie zaprezentowana podczas wirtualnego wydarzenia w październiku

HBO Max, serwis streamingowy D2C należący do koncernu WarnerMedia, zadebiutuje w Europie już 26 października 2021 roku roku. Pierwszym sześcioma krajami, w których udostępniona zostanie nowa platforma będą: Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Hiszpania i Andora. W 2022 roku serwis HBO Max uruchomiony zostanie także na 14 kolejnych rynkach. Będą to: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna,, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia. W przyszłym roku serwis będzie uruchomiony również w kolejnych krajach.HBO Max zostanie zaprezentowane europejskiej publiczności podczas specjalnego wirtualnego wydarzenia, które odbędzie się w październiku 2021 roku. W jego trakcie przedstawiony zostanie zarówno sam serwis, jak również oferta programowa, cenowa oraz wiele więcej.HBO Max zaoferuje użytkownikom sporo rozrywki, w tym - po raz pierwszy w Europie w ramach jednego serwisu - produkcje, za które odpowiadają ulubione przez widzów marki należące do WarnerMedia, takie jak Warner Bros., HBO, DC czy Cartoon Network; będą wśród nich też nagradzane produkcje Max Originals.- powiedział Johannes Larcher, Head of HBO Max International. -- dodała Christina Sulebakk, General Manager HBO Max EMEA. -- HBO España, HBO Nordic, HBO Portugal oraz HBO GO (dotyczy to zarówno użytkowników, którzy subskrybują serwis bezpośrednio poprzez stronę internetową, a także tych, którzy mają dostęp za pośrednictwem operatorów).W maju 2020 roku serwis HBO Max zadebiutował na terenie Stanów Zjednoczonych, a w czerwcu br. został uruchomiony na pierwszych rynkach poza Stanami Zjednoczonymi - w 39 krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów.