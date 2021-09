Łukasz Szewczyk

"Kontrola". Polski serial o miłości dwóch dziewczyn już w Playerze. Zimą kontynuacja serii (wideo)

• "Kontrola" to polski serial, o którym w ostatnich latach mówił cały świat.

• Skromna, kameralna produkcja, opowiadająca o miłości dwóch dziewczyn do tej pory osiągnęła wynik ponad 50 milionów wyświetleń i zdobyła międzynarodowe uznanie.

• Pierwszy sezon jest już dostępny na Player.pl, za kilka miesięcy do serwisu trafi kontynuacja serii, tym razem pod marką Player Original.