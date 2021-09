Sartuje nowa edycja "Fortu Boyard" z polskimi gwiazdami. Premiera na platformie Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Na platformie Viaplay startują nowa edycja polskiej wersji relaity-show "Fort Boyard".

• Uczestnikami jest 48 gwiazd polskiego show biznesu, rywalizujących między sobą w różnorodnych konkurencjach prowadzonych w tytułowym forcie, znajdującym się na francuskim wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego

• Nowa odsłona programu składa się z 8 odcinków

Tamara Gonzalez Perea, Mariusz Kałamaga, Elżbieta Romanowska oraz drag queen Papina McQueen w "Fort Boyard Polska" Viaplay / Fot. Viaplay

"Fort Boyard' to bardzo popularny program telewizyjny, którego pierwsza odsłona została wyemitowana w 1990 roku we Francji. Od tego momentu powstały już 34 edycje, które od lat cieszą się ogromną popularnością wśród widzów na całym świecie. Tytułowy fort, w którym odbywa się rywalizacja uczestników, umiejscowiony jest w cieśninie Pertuis d'Antioche na zachodnim wybrzeżu Francji. Nowa edycja 'Fortu Boyard' jest pierwszą polską produkcją Viaplay Originals w formacie 'non-scripted' (bez scenariusza).W najnowszej odsłonie programu zaprezentowane zostaną zmagania wielu znanych i lubianych gwiazd, a pierwsze dwa odcinki będą miały swoją premierę na platformie Viaplay już w niedzielę, 12 września. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć w nich rywalizację drużyn, w których skład wejdą - Marcelina Zawadzka, Ewelina Lisowska, Sławomir Zapała, Magdalena ,,Kajra'' Kajrowicz, Michał Koterski, Wojciech Gola, Anna Skura, Rafał Maserak, Tomasz Ciachorowski, Laura Breszka, Bilguun Ariunbataara oraz Filip Lato. Uczestnicy każdego odcinka zostali podzieleni na dwa zespoły, które poddane zostały wymagającym próbom zręcznościowym i wytrzymałościowym, dodatkowo ich członkowie musieli rozwiązać wiele skomplikowanych zagadek by zdobyć nagrodę. Zgodnie z zasadami programu zwycięska drużyna przekazała wygraną na wybrany cel charytatywny.Prowadzącymi nowej edycji "Fort Boyard" są, aktorka teatralna i filmowa oraz znany artysta kabaretowy i prezenter,. Po raz pierwszy w polskiej edycji programu w postać przedstawiającą uczestnikom rozmaite zagadki wcieli się kobieta - mędrczynią jest prezenterka telewizyjna,, natomiast do pokoju pełnego trudnych pytań zaprosi. Nowa edycja składa się z 8 odcinków, które będą miały swoją premierę w niedzielę we wrześniu i październiku.Seria "Fort Boyar"' emitowana w Polsce, została wyprodukowana przez Endemol Shine Polska.