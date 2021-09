Canal+ Online i HBO GO w połączonej ofercie

Łukasz Szewczyk

• Canal+ kontynuuje rozwój swojej oferty online

- mówi Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna CANAL+ w Polsce.W ramach tej oferty klient otrzymuje wygodny dostęp do sporej biblioteki produkcji od Canal+ oraz HBO w w tym samym miejscu, w ramach jednej opłaty. Cena miesięcznej subskrypcji w ramach oferty Canal+Oonline i HBO GO wynosi 30 zł w promocyjnej cenie za pierwszym miesiącu oraz 55 zł w kolejnych miesiącach.Canal+ Online to multiserwis streamingowy będący połączeniem seriali i filmów na życzenie oraz informacji i sportu na żywo. W Canal+ Online klient znajdzie m.in. takie pozycje jak: "Kruk. Szepty słychać po zmroku", "Kruk. Czorny woron nie śpi", "Belfer 1" i "Belfer 2", "Król", "Klangor", "Wersal. Prawo krwi", "Biuro szpiegów", "13 posterunek", "Zasada Przyjemności", "Mały zgon", "Sanktuarium zła", "Stażyści", "Moscow Noir", "Nielegalni", "Cela śmierci", "Żmijowisko", "Pisarze. Serial na krótko", "Obsesja", czy "Pokonani".Z kolei HBO GO to serwis streamingowy oferujący dostęp do około 800 filmów i ponad 300 seriali. W ofercie serwisu znajdują się produkcje HBO, hity filmowe zaraz po premierze kinowej, wybór nowych seriali, kontrowersyjne dokumenty oraz programy rozrywkowe. Większość seriali dostępna jest dzień po światowej premierze, jeszcze przed premierą w telewizji linearnej. Filmy i seriale dostępne są w polskiej wersji językowej z możliwością wybrania lektora, napisów polskich lub angielskich, lub wersji oryginalnej. Użytkownik może zarejestrować do pięciu urządzeń i korzystać z dwóch streamów jednocześnie w ramach jednego konta.W HBO GO widzowie znajdą także kultowe już produkcje, takie jak: "Gra o tron", "Czarnobyl", "Westworld", "Wataha", "Ostre przedmioty", "Wielkie kłamstewka", "Detektyw", "Kompania braci", "Prawo ulicy", "Sukcesja", "Ślepnąc od świateł", "Przyjaciele", "Rick i Morty", "Teoria wielkiego podrywu", "Młody Sheldon" czy "Opowieść podręcznej".