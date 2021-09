Player kręci drugi sezon "Kontroli". Premiera w grudniu

Łukasz Szewczyk

• Wystartowały zdjęcia do drugiej serii "Kontroli"

• Produkcja, tym razem pod marką Player Original, trafi do serwisu pod koniec 2021 roku

"Kontrola" to serial autorstwa Nataszy Parzymies, studentki Warszawskiej Szkoły Filmowej, który poruszył miliony na całym świecie. Na pierwszym planie burzliwa miłość dwóch dziewczyn, a w tle studenckie życie, współczesna Warszawa i nieprzespane noce pełne wielkich emocji i wyznań.- komentuje Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.pl.W nowym sezonie los ponownie krzyżuje drogi Natalii i Majki - dziewczyn, dla których przypadkowe spotkanie okazało się przełomowe i dało początek młodzieńczej miłości, nieokiełznanej, spontanicznej i burzliwej. Teraz Natalia mierzy się z zawirowaniami w związku, Majka z kolei jest tuż przed wyjazdem na semestr do Hiszpanii. Mimo to, postanawiają zawalczyć o swoje szczęście.- dodaje Natasza Parzymies, twórczyni serii.W kontynuacji popularnego serialu widzowie w głównych rolach zobaczą Adriannę Chlebicką (Natalia), Ewelinę Pankowską (Majka), Jędrzeja Hycnara (Kacper), Michalinę Robakiewicz (Paulina), Jakuba Sielskiego (Kuba), Joannę Połeć (Wera), Anu Czerwińskiego (Franek), Annę Krotoską (matka Natalii), Cezarego Żaka (ojciec Majki), Agatę Różycką (Sylwia), Adriannę Biedrzyńską (matka Pauliny), Irenę Melcer (siostra Majki) oraz innych.Za scenariusz i reżyserię odpowiada Natasza Parzymies, a realizuje Natalia Grzegorzek z Koskino. Producentem ze strony TVN i Player.pl jest Marta Pasławska. Za zdjęcia odpowiada Filip Pasternak.Drugi sezon serialu "Kontrola" trafi do serwisu Player.pl w grudniu 2021 roku. Obecnie użytkownicy Playera mogą oglądać pierwszy sezon serialu