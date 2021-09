Przedpremierowe odcinki produkcji Polsatu na platformie Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Nowy serwis Polsat Box Go (wcześniej Ipla) gwarantuje dostęp do przedpremierowych odcinków popularnych seriali oraz programów telewizji Polsat.

• Co w ofercie?

Polsat Box Go to internetowy sewis zapewniający dostęp do wielu pozycji serialowych oraz programów rozrywkowych, także przed ich emisją w telewizji. W pakiecie Polsat Box Go Premium można już zobaczyć premierowe odcinki najnowszego serialu komediowego z jesiennej ramówki Telewizji Polsat -z Tomaszem Karolakiem i Martą Żmudą-Trzebiatowską w rolach głównych. Kolejne odcinki pojawią się w Polsat Box Go co sobotę, na tydzień przed premierą telewizyjną. Serial opowiada historię życiowych i zawodowych perypetii grupy kucharzy renomowanej restauracji, specjalizującej się w kuchni francuskiej. Młody bohater serialu, początkujący kucharz Maks (Patryk Cebulski), to mistrz wpadek powodujących nieoczekiwane konsekwencje. W połączeniu z humorystycznymi dialogami, szczyptą miłości i aromatami francuskich potraw to pozycja, która z pewnością zainteresuje niejednego widza. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Okił Khamidov.Polsat Box Go to również dostępne przed premierą telewizyjną seriale znane z anten stacji Polsat i TV4. Kolejne perypetie tytułowychmożna oglądać z tygodniowym wyprzedzeniem, w każdy czwartek. Sukcesy, porażki oraz nieprzewidywalne sploty zdarzeń sprawiły, że Inga, Zuza, Anka, Patrycja i Dorota od lat są dla siebie nieocenionym wsparciem, a ich losy z zapałem śledzi rzesza fanów.to drugi sezon historii pełnej zaskakujących zdarzeń i kryminalnych zagadek. Maria Matejko jest świetną śledczą oraz samotną mamą czwórki nieokiełznanych urwisów. Jak poradzi sobie z kolejnymi nieoczekiwanymi sytuacjami można sprawdzić w każdą środę. Nowe odcinki udostępniane są w serwisie w środy, na tydzień przed emisją w TV.Jesienna ramówka to również emitowane codziennie znane propozycje programowe m.in.:, które do pakietu Polsat Box Go Premium trafiają z jednodniowym wyprzedzeniem w stosunku do emisji w telewizji.Ponadto premierowe odcinki programu, jednej z najchętniej oglądanych pozycji Telewizji Polsat, można oglądać wcześniej niż w TV, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w każdy czwartek. Katarzyna Dowbor i jej niezastąpiona ekipa zaproszą widzów na kolejne pełne emocji i wzruszeń odcinki programu zmieniającego życie Polaków na lepsze.Wśród innych nowości tej jesieni użytkownicy Polsat Box Go znajdą także seriale premium, m.in.:z Julią Kijowską i Dawidem Ogrodnikiem,z Leszkiem Lichotą i Erykiem Lubosem,z Krystianem Wieczorkiem czyz Aleksandrą Domańską, które zostały udostępnione w całości i można je obejrzeć tylko w serwisie Polsat Box Go.Fani show i programów rozrywkowych Telewizji Polsat znajdą je w serwisie Polsat Box Go, także w pakiecie Polsat Box Go Premium, wkrótce po emisji w telewizji. Wśród nich m.in.czyW pakiecie Polsat Box Go Premium, oprócz przedpremier Telewizji Polsat i najnowszych seriali premium: "Układ", "Osaczony", "Cień", "Mecenas Porada", widzowie odkryją tysiące filmów i programów dla każdego w formule VOD, kinowe hity (wybrane także w jakości 4K, m.in.: "Parasite", "Paddington2", "Ślicznotki"), najlepsze polskie i zagraniczne seriale, ponad 100 kanałów TV oraz bogatą bibliotekę bajek i rozrywki, a wszystko to bez reklam. Pakiet włącza również opcję "pobierz" pozwalającą na zapisywanie wybranych plików na urządzeniach mobilnych i oglądanie ich offline.Polsat Box Go to nowy serwis, który zastąpił Iplę i Cyfrowy Polsat Go,