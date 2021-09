Nowa platforma streamingowa InStat TV wchodzi do Polski. Na początek mecze koszykówki

Łukasz Szewczyk

InStat TV to nowa inicjatywa produktowa światowego lidera statystyk sportowych - firmy InStat. Od 24 września 2021 roku na tej platformie fani polskiej koszykówki będą mogli oglądać mecze Energa Basket Ligi Kobiet oraz Suzuki 1 Ligi Mężczyzn. Platforma pozyskała prawa do emisji wymienionych rozgrywek od Polskiego Związku Koszykówki na co najmniej dwa sezony.- mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki. -- dodaje Prezes PZKosz.- podkreśla Jacek Osadnik, InStat Country Manager. -- wyjaśnia Jacek Osadnik.InStat TV będzie można oglądać dzięki stronie internetowej instat.tv, a niebawem także za pomocą dedykowanej aplikacji na tabletach, telefonach komórkowych oraz w ofercie tzw. Smart TV. Dostęp do meczów będzie sprzedawany w ramach co najmniej trzech rodzajach pakietów: pojedynczy mecz, pakiet klubowy, pakiet ligowy. Mecze będą produkowane w dwóch standardach, z użyciem jednej lub czterech kamer, z pełną grafiką (wynik, czas gry) i komentarzem. Globalna, sportowa platforma nie planuje obecnie uruchomienia linearnych kanałów sportowych. Nie wyklucza jednak, że w przyszłości uzyska porozumienie w sprawie udzielenia sublicencji do niektórych rozgrywek.