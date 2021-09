"Hiacynt". Nowy polski film Netflixa. Premiera w październiku (plakat i zwiastun)

Łukasz Szewczyk

• Netflix udostępnił oficjalny plakat oraz zwiastun kolejnej polskiej produkcji - filmu "Hiacynt"

• Premiera 13 października 2021 roku

Plakat filmu "Hiacynt" / Fot. Netflix

Polski filn Netflixa "Hiacynt" / ©Bartosz Mrozowski

"Hiacynt" to kryminalna historia osadzona w latach 80. Robert, młody milicjant "z zasadami", wpada na trop seryjnego mordercy gejów. W toku śledztwa poznaje Arka. Postanawia wykorzystać go jako informatora, nie zdając sobie sprawy jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste.W głównej roli Roberta zobaczymy Tomasza Ziętka, z kolei Arka zagra znany z serialu "W głęb"i lasu Hubert Miłkowski. W filmie zobaczymy również m.in. Marka Kalitę (Edward), Adę Chlebicką (Halinka), Tomasza Schuchardta (Wojtek), Agnieszkę Suchorę (Ewa), Tomasza Włosoka (Tadek), Jacka Poniedziałka (Dygnitarz), Mirosława Zbrojewicza (Komendant), Adama Cywkę (Profesor Mettler), czy Sebastiana Stankiewicza (Maciek)."Hiacynt to thriller w reżyserii Piotra Domalewskiego, na podstawie scenariusza Marcina Ciastonia.Film znalazł się w programie tegorocznego MFF Nowe Horyzonty, a także powalczy o nagrody w Konkursie Głównym FPFF w Gdyni.