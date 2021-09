Player kręci nowy sezon swojego serialowego hitu. "Chyłka - Oskarżenie"

Łukasz Szewczyk

• Trwają zdjęcia do piątego sezonu produkcji Player Original.

• W rolę mecenas Chyłki ponownie wcieli się Magdalena Cielecka.

Tym razem zostanie zaangażowana w sprawę działacza opozycji skazanego przed laty za • morderstwo

Mecenas Chyłka dochodzi do siebie po brutalnym ataku. Obowiązki jednak nie dają o sobie zapomnieć. Ksiądz Mieleszko dzwoni do prawniczki, by namówić ją do przyjęcia sprawy, która wydaje się być rozwiązana już od wielu lat. Tesarewicz, działacz opozycji, odsiaduje wyrok za brutalne morderstwo czwórki dzieci. Mieleszko twierdzi, że mężczyzna jest niewinny i namawia Chyłkę, by pomogła wyciągnąć go z więzienia. Czy uda się wznowić śledztwo i znaleźć nowe dowody?- mówi Dorota Chamczyk, producentka."Chyłka - Oskarżenie" składać się będzie z 6 odcinków. W obsadzie ponownie znaleźli się Magdalena Cielecka (Joanna Chyłka), Filip Pławiak (Kordian "Zordon" Oryński), Jakub Gierszał (Piotr Langer junior), Piotr Żurawski ("Kormak"), Ireneusz Czop (Szczerbiński), Szymon Bobrowski (Artur Żelazny), Jacek Koman (Harry McVay), Szymon Piotr Warszawski (Paderborn), Cezary Pazura (Feliks), Marcin Bosak (Rejchert), Olgierd Łukaszewicz (Siwowłosy), Artur Żmijewski (Piotr Langer senior). W piątym sezonie dołączą do nich między innymi: Jan Englert, Adam Ferency, Ewa Wencel, Małgorzata Potocka, Witold Dębicki, Paweł Kos, Jacek Mikołajczak, Maja Pankiewicz.Producentką serialu z ramienia TVN Grupa Discovery jest Dorota Chamczyk, producentem wykonawczym Aktiv Media - Violetta Furmaniuk-Zaorska. Za scenariusz odpowiadają Justyna Stefaniak oraz Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Autorem zdjęć jest Mateusz Wichłacz. Scenografię przygotowuje Aleksandra Kierzkowska, kostiumy - Agnieszka Werner-Szyrle. Kierownikiem produkcji jest Natalia Bednarska. Reżyseruje Łukasz Palkowski oraz Marek Wróbel.Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się: seria "Chyłka", "Szadź", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy", "Żywioły Saszy - Ogień", "Top Model. Front Row", "Fame czy Shame". W przygotowaniu są "Pajęczyna", "Behawiorysta", "Kontrola".