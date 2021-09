Nowa platforma piłkarskiej Ekstraklasy

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasa uruchamia nową, rozbudowaną technologicznie platformę będącą źródłem niezbędnych informacji dla kibiców rozgrywek ligowych.

• Nowa odsłona Ekstraklasa.org wraz z zaawansowanym centrum statystycznym będzie w pełni zintegrowana z aplikacją mobilną rozgrywek.

W listopadzie 2017 roku Ekstraklasa wprowadziła na rynek swoją pierwszą oficjalną aplikację mobilną. Do dzisiaj pobrało ją i aktywnie używa blisko 240 tysięcy kibiców. -- tłumaczy Marcin Pelc, Manager ds. Nowych Mediów w Ekstraklasie SA.Kluczową zmianą w porównaniu do poprzedniej wersji strony Ekstraklasa.org oraz aplikacji jest rozbudowane centrum meczowe, w ramach którego dostępne są oficjalne statystyki PKO BP Stats. W jednym miejscu zebrane będą dane dostarczane zarówno przez InStat, jak i statystyki biegowe od ChyronHego. Elastyczny sposób prezentacji statystyk pozwala na ich sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie według własnych kryteriów. Bogata baza danych pozwala na znalezienie interesujących danych zarówno przed, w trakcie, jak i po meczu.Serwis Ekstraklasa.org dostępny będzie przez pierwszych 14 dni bez rejestracji. -- dodaje Marcin Pelc.W obu wersjach - zarówno na stronie internetowej jak i w aplikacji mobilnej - kibice mogą skorzystać z odświeżonej wersji oficjalnej gry LOTTO Fantasy Ekstraklasa, a także z kontentu wideo generowanego w ramach serwisu OTT Ekstraklasa.tv. W nowym formacie dostępny jest również Oficjalny Quiz Ekstraklasy. Po latach doświadczeń został on rozwinięty o możliwość wzięcia udziału w zabawie zarówno na głównej stronie rozgrywek, jak i w samej aplikacji.Platforma oraz aplikacja zostały przygotowane przez Ekstraklasę wspólnie z TISA. -- powiedział Mateusz Lentowczyk, CEO TISA.Nowe oficjalne kanały ligi to środowisko przyjazne zarówno dla kibiców jak i partnerów. Ułatwiają obserwowanie wydarzeń ligowych oraz dostarczają Partnerom unikalne narzędzia promocyjne w świecie sportu, nie tylko w Polsce. W ramach platformy, LOTTO pozostaje oficjalnym partnerem aplikacji Ekstraklasa oraz partnerem tytularnym Fantasy Ekstraklasa. PKO Bank Polski jest natomiast oficjalnym partnerem statystyk oraz quizów, a także Partnerem Tytularnym rozgrywek.