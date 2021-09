Nowy serial kryminalny "Osaczony". Premiera w Polsat Box Go (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial kryminalny w reżyserii Macieja Dutkiewicza "Osaczony" można oglądać w całości na platformie Polsat Box Go.

• Tytuł opowiada o zbrodni, namiętności i zdradzie, kryjących się w domach z pozoru idealnych rodzin.

• W rolach głównych wystąpili: Leszek Lichota, Eryk Lubos, Ilona Ostrowska i Maria Dębska

"Osaczony" to serial kryminalny o zdradach, tajemnicach i namiętnościach. W pozornie spokojnej, szanującej się społeczności dochodzi do morderstwa. Ginie sześcioletni chłopiec z sąsiedztwa. Jego ciało przypadkowo odnajduje jeden z mieszkańców - Michał (Leszek Lichota). Tego dnia życie głównego bohatera zmienia się w koszmar. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi detektyw Kron (Eryk Lubos), kierujący się zasadą "ten, kto znajduje ciało, staje się pierwszym podejrzanym". Lokalna społeczność i media wydały już wyrok. Rodzina również niejednoznacznie odnosi się do sprawy. Aby uwolnić się od podejrzeń, Michał sam spróbuje znaleźć mordercę. W międzyczasie odkrywa wiele tajemnic skrywanych za fasadą idealnych rodzin z przedmieścia.Za opartą na australijskiej licencji 6-odcinkową produkcję odpowiada TFP TV & FILM PRODUCTION. Reżyserem jest Maciej Dutkiewicz ("Na krawędzi", "Na krawędzi 2", "Defekt", "W pustyni i w puszczy", "Czułość i kłamstwa", "Złotopolscy", "Fuks"), który przygotował scenariusz wspólnie z Arkadiuszem Borowikiem ("Rodzina zastępcza", "Adam i Ewa", Męskie-żeńskie", "Na krawędzi", "Na krawędzi 2", "Dziewczyny ze Lwowa"). Zdjęcia rozpoczęły się w czerwcu 2020 roku, a realizował je Marek Traskowski ("Wyzwanie", "The Boat", "Komisarz Alex", "Na krawędzi", "Szpilki na Giewoncie").Serial dostępny jest w całości wyłącznie w serwisie Polsat Box Go, dla użytkowników pakietu Polsat Box Go Premium. Promocyjna cena pakietu to 30 zł za 30 dni. Treści dostępne w pakiecie można oglądać bez reklam w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na: urządzeniach mobilnych (Android, HMS i iOS), telewizorach Smart TV, Android TV, Apple TV oraz dekoderach.