Netflix na październik. "Hiacynt", "Dynastia 4", "Sprzątaczka", "Armia złodziei" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery października platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in.: "Hiacynt", "Dynastia 4", "Sprzątaczka", "Armia złodziei"

Netflix - wykaz premier na październik 2021 roku:

Lokalnym wydarzeniem miesiąca na Netflixie będzie premiera polskiego filmu(od 13 października) nagrodzonego za scenariusz na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest to kryminalna historia osadzona w latach 80. Robert, młody milicjant "z zasadami", wpada na trop seryjnego mordercy gejów. W toku śledztwa poznaje Arka. Postanawia wykorzystać go jako informatora, nie zdając sobie sprawy jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste.Wśród filmowych propozycji także(od 29 października), czyli prequel "Armii umarłych", w którym tajemnicza kobieta rekrutuje bankowego kasjera do pomocy w skoku na najtrudniejsze do otwarcia europejskie sejfy.Wśród serialowych propozycji na uwagę zasługuje(1 października). Kobieta, która uciekła od brutalnego partnera, pracuje jako sprzątaczka, aby utrzymać dziecko i zapewnić jemu oraz sobie lepszą przyszłość.Z drugim sezonem wraca(od 13 października). Od karteli narkotykowych prosto z piekła po kuloodpornego, żądnego ziemniaków potwora. Boner powraca, aby stawić czoła zupełnie nowym przeciwnikom.W drugim sezonie(od 14 października) sprawy znacznie się komplikują, gdy Niko i jej załoga stają się świadkami zagłady planety. Jak negocjować z obcymi zdolnymi do takiej brutalności?Wśród propozycji znajduje się także trzeci sezon serialu(od 15 października). Love i Joe są już małżeństwem i rodzicami. Próbują prowadzić zwykłe życie na przedmieściach sielskiej miejscowości Madre Linda, jednak dawne nawyki dają o sobie znać.Z nowym sezonem wraca także(od 22 października). Magiczny serial sensacyjny na podstawie powieści graficznej Joego Hilla i Gabriela Rodrigueza.Nowym serialem będzie(od 22 października). Dla pracowników Deep State teorie spiskowe są czymś więcej - to fakty. A utrzymanie ich w tajemnicy to praca na pełen etat.Z czwartym sezonem wraca(od 22 października). W tym sezonie: ślub, pogrzeb, nowy członek rodziny i - jak zawsze u Colbych i Carringtonów - cała masa dramatów.Specjalnym wydarzeniem miesiąca jest(od 1 października). Wspaniałe, a jednocześnie destrukcyjne życie księżnej Diany jest tematem tego oryginalnego musicalu sfilmowanego przed jego oficjalną premierą na Broadwayu.• od 1 październikaSprzątaczkaPaik Jong-Won: Smaki KoreiSwallowWinniThe Seven Deadly Sins: Cursed by lightRichie - król rapu• od 5 październikaDiana: musicalColonia Dignidad: złowroga sektaKocie wiedźmy• od 3 październikaScissor Seven: sezon 3Upcoming Summer• od 4 październikaOn my block: sezon 4• od 5 październikaEscape the undertaker• od 6 październikaSportowe przekrętyZemsta pięciu sióstrTechnicy-cukiernicyMiłość jest ślepa: Brazylia• od 7 październikaKod wart miliardy dolarówSexy beasts: sezon 2• od 8 październikaPretty SmartRodzinny biznes: sezon 3GrudgeMój brat, moja siostraStrasznie mroczne historieFilm Pokémon: sekrety dżungli• od 9 październikaHometown cha-cha-chaBlue period• od 11 październikaKlub opiekunek• od 12 październikaZa kulisami musicalu Malinche: dokument NachoCanoFilmy naszej młodości: sezon 3Mighty Express: sezon 5Konwergencja: odwaga w obliczu kryzysuBright: Samurai soul• od 13 październikaHiacyntBogdan Boner: egzorcysta: sezon 2Bezpieczna odległość• od 14 październikaAnother Life: sezon 2Komediowy wieczór w ParyżuA World Without• od 15 październikaZłe dniŚwiat karmyZapomniana bitwaJa, ty, my, oniReksin: żarłaczne halloweenTy: sezon 3My nameLittle Things: sezon 4• od 16 październikaMisfit: serialod 19 październikaW jak morderstwoKoci domek Gabi: sezon 3• od 20 październikaNocne kły8 rue de l'humanitéOdnalezione• od 21 październikaTut tut autka w Pagórkowie: sezon 6Seks, miłość i goopInsidersLife's a glitch with julien bamKomi can't communicateOne ok rock: flip a coin - dokument• od 22 październikaMore than blue: serialWojownicza księżniczka MayaSzalone życie dwudziestolatkówYoo Young-Chul: morderca w żółtej pelerynieMały złośliwiecDynastia: sezon 4Dzikie przygody wśród zwierzątKorporacja konspiracjaLocke & Key• od 26 październikaSex: Unzipped• od 27 październikaSintonia: sezon 2Efekt hipnozy• od 28 październikaLuis Miguel - serial: sezon 3Motyw zbrodni• od 29 październikaMitomanka: sezon 2Colin w czerni i bieliMój czas dla ciebieArmia złodzieiPoczątek świataod 1 październikaKroniki Seinfelda: sezon 1 - 9Legalna blondynkaLegalna blondynka 2Prosta historiaFlash: sezon 6Upadek królestwa: sezon 4Mad maxMad max 2 - wojownik szosWiedźmyInwazjaPrzeklętaAustin Powers 2 - szpieg, który nie umiera nigdyAnatomiaKról skorpion 3: odkupienieSkandalista Larry FlyntThunderbirdsDzika rzekaod 2 październikaLuceod 6 październikaMałe kobietkiod 14 październikaMarianne i Leonard: słowa miłościod 15 październikaJak bossod 21 październikaDoktor Dolittleod 22 październikaKotyod 23 październikaBiuro: Sezon 1-9od 28 październikaGreedod 29 październikaSonic. Szybki jak błyskawica