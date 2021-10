Październik w HBO GO. "Sukcesja 3", "Plotkara", "Angela Black"

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na wrzesień 2021, dzień po dniu

Pełny wykaz premier HBO GO - październik 2021 (dzień po dniu):

Wśród nowości października będzie między innymi trzeci sezon serialu HBO- opowieści o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. W nowym sezonie, poza dotychczasowymi bohaterami granymi m.in. przez wyróżnionego za swoją rolę nagrodą Emmy Jeremym Strongiem czy nominowanymi do tej nagrody Brianem Coxem, Kieranem Culkinem, Matthew Macfadyenem, Sarah Snook czy Nicholasem Braunem, w nowe postaci wcielili się Alexander Skarsgård, Adrien Brody czy Hope Davis.W nadchodzącym miesiącu do HBO GO dodany zostanie kultowy już serial przedstawiający losy grupy bogatych nastolatków z Upper East Side, czyli. Fani na pewno ucieszą się, że w serwisie znajdzie się zarówno ta lubiana przez nich wersja sprzed lat, jak i nowa produkcja zabierająca widzów z powrotem na Manhattan, gdzie - dziewięć lat po wydarzeniach z poprzedniej wersji - śledzimy poczynania kolejnego pokolenia nastoletnich nowojorczyków z prywatnych szkół.Jedną z serialowych premier października będzie serialz Joanne Froggatt i Michielem Huismanem w rolach głównych. Produkcja ta opowiadać będzie o pogodzonej ze swoim losem i poczuciem uwięzienia w małżeństwie kobiecie, z którą pewnego dnia kontaktuje się prywatny detektyw, by obnażyć przed nią kilka przerażających prawd dotyczących jej agresywnego męża. To jednak nie wszystko. Z nowymi sezonami wracają do serwisu takie seriale HBO, takie jak:, czyli znane drag queens - Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara i Shangela - które kontynuują swoją podróż przez małomiasteczkową Amerykę oraz- wielokrotnie nagradzany serial, którego bohaterem jest neurotyczny milioner i producent telewizyjny Larry David. Swoją premierę będzie mieć także finałowy sezon, stworzonego przez Issę Rae i Larry'ego Wilmore'a, nagradzanego serialuopowiadającego o zmaganiach z życiem niepewnej siebie, młodej Afroamerykanki.Kolejnym serialowym powrotem października będzie, czyli opowieść o dorastającym Sheldonie Cooperze, jednym głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu. Innym powracającym tytułem będzie- serial inspirowany życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. Fani historii czerpiących garściami z komiksów będą mogli śledzić kolejne przygody, czyli serialowej bohaterki, która chcąc uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę obrończyni miasta. Z nowym sezonem wróci też serialopowiadający o lekarzu po przejściach, który postanawia stworzyć w podziemiach Londynu niecodzienną klinikę. Podejmuje się tam leczenia przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków, którzy nie chcą korzystać z publicznej opieki medycznej.W październiku w HBO GO nie zabraknie też propozycji filmowych. Dla amatorów kina opartego na komiksach przygotowane zostały premiery filmóworaz, w których w rolę niekonwencjonalnego superbohatera wciela się Ryan Reynolds. Inną produkcją będzie filmz Hugh Jackmanem, który jako Logan robi wszystko, żeby ukryć się przed światem. Jego próby kończą się jednak niepowodzeniem, gdy pojawia się młody mutant ścigany przez mroczne siły (w tej roli znana m.in. z serialu HBO Mroczne materie Dafne Keen).Inną nowością będzie, a w nim Jude Law jako odnoszący sukcesy biznesmen, który przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, jego z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Kolejną propozycją na wieczorny seans filmowy będą. W filmie tym, który zdobył dwie nominacje do Złotego Globu za scenariusz i reżyserię, w rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Jake'a Gyllenhaala, Obraz opowie o dystyngowanej kobiecie, która otrzymuje manuskrypt książki od swojego byłego męża. W trakcie lektury zaczyna myśleć o swojej dawnej historii miłosnej z autorem, co zmusza ją do ponownej oceny wyborów, jakich dokonała. Dla miłośników komedii i filmów na odprężenie przygotowana została premiera trylogii filmów Kac Vegas -- która zaczyna się od tego, że czterech najlepszych kumpli wyrusza do Las Vegas, by świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Rano budzą się w hotelu z ogromnym kacem i uświadamiają sobie, że... nic nie pamiętają. Nowością w HBO GO będzie też film Pomoc ze znaną z serialu Obsesja Eve Jodie Comer w roli głównej. Tym razem aktorka wciela się w rolę młodej opiekunki, która nawiązuje ciepłą relację z pacjentem domu opieki. Ich życie zmienia się na zawsze wraz z nadejściem pandemii koronawirusa Covid-19.Miłośnicy Jamesa Bonda, którzy w pełni chcieliby pożegnać się z Danielem Craigiem w tej roli, będą mogli sięgnąć po krótki dokument. W filmie aktor podzieli się szczerymi wspomnieniami z jego 15-letniej przygody z rolą Jamesa Bonda, zobaczyć będzie można także niepublikowane wcześniej archiwalne nagrania z filmów z jego udziałem.Nie zabraknie również filmów z różnych zakątków świata. Będzie wśród nich rosyjska- historia o trzynastolatce, która dorasta między ringiem bokserskim a ulicami prowincjonalnego rosyjskiego miasteczka. Jej przyjaciółmi są faceci, którzy zabijają i rabują i choć całe miasto ich nienawidzi, dla niej są jak rodzina. Inną propozycją będzie nagrodzony na MFF w Taipei tajwańskiopowiadający o trzydziestoletniej Jiang Ying-Juan, która ważąc 105 kilogramów zmuszona jest mierzyć się z własną niepewnością i ocenami innych aż w końcu zaczyna kwestionować powszechne standardy piękna. Kanadyjska komedia romantycznaprzedstawi Sarę, pisarkę przeżywającą właśnie kryzys twórczy, która spotyka na swojej drodze intrygującego mężczyznę co chwilę zmieniającego swoje alter ego, aby uniknąć kontaktu z rzeczywistością i poradzić sobie z przeszłością. Brytyjskajest to natomiast oparty na faktach film przedstawiający historię 12-letniego chłopca, który był sądzony za morderstwo jak dorosły. Palestyńskieprzybliży historię robotnika, który dowiaduje się, że jego syn miał wypadek i przebywa w szpitalu. Zdesperowany mężczyzna podejmuje w związku z tym próbę nielegalnego przedarcia się przez mur oddzielający Izrael od Zachodniego Brzegu. Kolejną premierą będzie argentyńska, w której spokojną Wigilię przerwie złodziej włamujący się do domu. Mieszkająca w nim mała dziewczynka pomyli go ze Świętym Mikołajem i poprosi o spełnienie swojej świątecznej listy życzeń. Innym nowym filmem będą też węgierskie- kiedy 40-letnia lekarka zakocha się bez pamięci, postanowi zostawić za sobą błyskotliwą karierę w USA i wrócić do Budapesztu. Gdy w końcu odnajdzie ukochanego, ten będzie twierdzi, że nigdy wcześniej się nie spotkali. Historia ta została nagrodzona na MFF w Chicago, Filadelfii i Dublinie.Na najmłodszych widzów także czeka spora dawka nowości z ich ulubionymi bohaterami w rolach głównych. Do HBO GO dodane zostaną kolejne sezony serialu [o rodzinie Wattersonów: Nicole, Richardzie, Anais, Darwinie i Gumballu, który zmaga się z trudnościami i problemami znanymi każdemu dwunastolatkowi oraz, serialu opowiadającego o przyrodnich braciach, którzy spędzają wakacje w niewielkim, ale wyjątkowo tajemniczym miasteczku. Premierę będzie miał także kolejny sezon animowanej wersji przygód przezabawnego Jasia Fasoli oraz jego pluszowego misia -. Nie zabraknie też nowych przygód niezwykłego chłopca, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem i swoje magiczne moce czerpie z klejnotu znajdującego się w pępku. Jego przygody będzie można śledzić zarówno dzięki kolejnemu sezonowi serialu, jaki i filmowi. W kolejnym sezonienajmłodsi widzowie będą mogli uczestniczyć w kolejnych perypetiach dziesięcioletniego Bena Tennysona, który po odkryciu tajemniczego kosmicznego zegarka zyskuje moc przemieniania się w dziesięciu niesamowitych kosmitów. A w nowym serialu animowanymw przygodach wampirzego królika i jego przyjaciół: lojalnego psa Harolda i paranoicznego kota Czesława.• 1 październikaCo robimy w ukryciu III, odc. 6Tom i Jerry Show IV, odc. 1-78Alice i Lewis, odc. 29-51Być jak James BondPomocKamień, papier i nożyceKac VegasKac Vegas w BangkokuKac Vegas 3Na planie, odc. 924• 2 październikaMilion małych kawałków• 3 październikaNie ma ojców w KaszmirzeZwierzęta nocy• 4 październikaSceny z życia małżeńskiego, odc. 4Rodzina nuklearna, odc. 2Work in progress II, odc. 9Billions V, odc. 12Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 25Jack Reacher: Jednym strzałemJack Reacher: Nigdy nie wracajMia pragnie zemstyAladynAutaAuta 2Auta 3Kraina lodu IIKról LewKsięga dżungliMerida WalecznaNaprzódOdlotPotwory i spółkaRatatujUniwersytet PotwornyW głowie się nie mieściWall-E• 5 październikaSłowo na L: Generacja Q II, odc. 9Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 11• 6 październikaSport równych szans, odc. 4Stargirl II, odc. 9Masza• 7 październikaDoom Patrol III, odc. 5I oto jesteś• 8 październikaMłody Sheldon V, odc. 1Co robimy w ukryciu III, odc. 7Bob Costas, odc. 2-3Królikula, odc. 1-40ŚwitNa planie, odc. 925• 9 październikaDeadpoolDeadpool 2Green LanternLorelei• 10 październikaAxios IV, odc. 13Ben 10 III, odc. 1-52Ben 10 IV, odc. 36-37Jeszcze jest czasSiostry w ogniu• 11 październikaRodzina nuklearna, odc. 3Sceny z życia małżeńskiego, odc. 5Work in progress II, odc. 10Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 26Rozdzieleni: Dramat na granicyWielki apetyt• 12 październikaWe're Here II, odc. 1Słowo na L: Generacja Q II, odc. 10Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 12• 13 październikaStargirl II, odc. 10• 14 październikaBatwoman III, odc. 1Doom Patrol III, odc. 6Ten jedyny• 15 październikaMłody Sheldon V, odc. 2Co robimy w ukryciu III, odc. 8Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 17Niesamowity świat Gumballa VI, odc. 1-40Świt żywych trupówNa planie, odc. 926• 16 październikaSyn• 17 październikaAxios IV, odc. 14CrescendoGłębia strachuLogan: Wolverine• 18 październikaSukcesja III, odc. 1Jezus z MontrealuNiepamięć• 19 październikaWe're Here II, odc. 2Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 13• 20 październikaStargirl II, odc. 11• 21 październikaBatwoman III, odc. 2Doom Patrol III, odc. 7Boże, ale z ciebie dupek• 22 październikaMłody Sheldon V, odc. 3Co robimy w ukryciu III, odc. 9Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 18Jaś Fasola: Serial animowany III, odc. 1-26Victor i Valentino II, odc. 20-38Bracia we krwiNa planie, odc. 927• 23 październikaAve, Cezar!OdpowiedzialnośćOkrucieństwo nie do przyjęciaRaport mniejszościZakładnik• 24 październikaAxios IV, odc. 15200 metrówInterstellar• 25 październikaNiepewne V, odc. 1Pohamuj entuzjazm XI, odc. 1Sukcesja III, odc. 2Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 27Noc pełna magii• 26 październikaAll American IV, odc. 1Angela Black, odc. 1Plotkara (2021), odc. 1-6Plotkara, odc. 1-18Plotkara II, odc. 1-25Plotkara III, odc. 1-22Plotkara IV, odc. 1-22Plotkara V, odc. 1-24Plotkara VI, odc. 1-10We're Here II, odc. 3• 27 październikaBob Costas, odc. 4Stargirl II, odc. 12• 28 październikaBatwoman III, odc. 3Doom Patrol III, odc. 8Przygotowania, żeby być razem przez czas nieokreślony• 29 październikaMłody Sheldon V, odc. 4Co robimy w ukryciu III, odc. 10Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 19Scooby-Doo i... zgadnij kto? II, odc. 14-26Steven Universe V, odc. 1-28Steven Universe: FilmWilk ze Snow HollowNa planie, odc. 928• 30 październikaOtto BarbarzyńcaSteve Jobs• 31 październikaAxios IV, odc. 16Zapomniane drogiGniazdo