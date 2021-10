"Być jak James Bond" oraz wszystkie filmy z Danielem Craigiem w roli Bonda w HBO GO

Łukasz Szewczyk

• "Być jak James Bond" to szczere wspomnienia Daniela Craiga z jego 15-letniej przygody z rolą Jamesa Bonda.

• Dokument, a także wszystkie dotychczasowe filmy o agencie 007 z udziałem aktora, dostępne są w HBO GO.

Daniel Craig, po pięciu filmach i 15 latach w roli Jamesa Bonda, żegna się z tą ikoniczną postacią. Z tej okazji powstał wyjątkowy dokument, który przybliży widzom perspektywę aktora i pozwoli spojrzeć na ostatnie filmy o 007 jego oczami.W 45-minutowym filmie dokumentalnym "Być jak James Bond" zobaczymy archiwalne nagrania z planów filmowych i usłyszymy wiele osobistych wspomnień Daniela Craiga, który w rozmowie z producentami, Michaelem G. Wilsonem i Barbarą Broccoli, opowiada o swoich doświadczeniach i przeżyciach związanych z tą rolą. W trakcie rozmowy także producenci uchylają rąbka tajemnicy i dzielą się swoimi wspomnieniami z pracy nad filmami z udziałem Craiga i współpracą z aktorem. Produkcja zawiera także niepublikowane nigdy wcześniej archiwalne nagrania z filmów o Jamesie Bondzie, począwszy od Casino Royale aż do "Nie czas umierać".Daniel Craig, po raz pierwszy pojawił się na dużym ekranie jako Bond w 2006 roku w filmie "Casino Royale", uznawanym do tej pory za najlepszy film z tej serii. Trzy kolejne filmy z cyklu z jego udziałem - "007 Quantum of Solace", "Skyfall" i "Spectre" - wyraźnie odróżniają się od wcześniejszych części i stylistyki, do której przyzwyczajeni byli widzowie, pokazując Bonda z jego wadami, ale też ludzkim obliczem.Dla widzów, którzy przed obejrzeniem najnowszej odsłony przygód Jamesa Bonda chcieliby przypomnieć sobie poprzednie misje 007 w wykonaniu Daniela Craiga, w HBO GO czeka półka z filmami o tym brytyjskim agencie specjalnym.