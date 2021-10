Mata zagrał na lotnisku Bemowo. Premiera koncertu w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Mata, jeden z najpopularniejszych muzyków młodego pokolenia, zagrał na warszawskim Lotnisku Bemowo

• Premiera koncertu oraz dodatkowe materiały w Canal+ Online

Październikowy występ Maty na warszawskim Lotnisku Bemowo przeszedł do historii jako największe pod względem frekwencji wydarzenie w historii polskiego hip-hopu. Premierowy koncert był jedynym ze specjalną oprawą i spektakularnymi efektami specjalnymi, podczas którego uczestnicy usłyszeli na żywo utwory z drugiego solowego albumu Michała - "Młodego Matczaka".Mając dopiero 21 lat, Mata stał się już muzykiem kultowym. Jego utwór "Patointeligencja" był szeroko komentowany, nie tylko przez środowisko muzyczne, a debiutancki album artysty "100 dni do matury" uzyskał status poczwórnej platynowej płyty. Wszystkie single promujące album "Młody Matczak" okazały się numerem jeden w Polsce na wszystkich platformach streamingowych. Rekordowa przedsprzedaż przełożyła się na podwójnie platynowe wyróżnienie jeszcze przed premierą krążka. Sam artysta, jako pierwszy polskojęzyczny twórca w historii, trafił ze swoim utworem "Kiss cam (podryw roku)" na globalną listę Global 200 Excl. US magazynu Billboard. We wrześniu jako pierwszy żyjący polski artysta przebił barierę 2 milionów słuchaczy na platformie Spotify.W sobotę (9 października 2021 roku) na platformie Canal+ Online pojawi się nie tylko zapis całego wydarzenia, ale również materiały dodatkowe. Telewizyjna emisja koncertu 10 września w Canal+ Online.