Drugi sezon "Pacześ Show" na platformie WOW. Wśród gości Wellman, Chajzer, Strasburger

Łukasz Szewczyk

• Na platformie WOW zadebiutował drugi sezon "Pacześ Show", programu prowadzonego przez najpopularniejszego polskiego stand-upera Rafała Paczesia.

Podobnie, jak w poprzednim sezonie, gospodarz zaprasza do programu znane osoby, z którymi dyskutuje na temat, który jest motywem przewodnim odcinka. Wśród gości zobaczymy m.in. Daniela Kuczaja, Dorotę Wellman, Karola Strasburgera, Zygmunta Chajzera, Piotra Gąsowskiego, Zygmunta Miłoszewskiego, Wojtka Mazolewskiego i Agnieszkę Rylik, a poszczególne odcinki będą poświęcone takim tematom, jak: książki, teleturnieje, moda, fitness i siłownia, sztuki walki, sporty ekstremalne oraz seks Polaków. W drugim sezonie Rafałowi Paczesiowi tradycyjnie towarzyszą w studio dwaj inni czołowi stand-uperzy- Łukasz "Lotek" Lodkowski i Kacper Ruciński, odpowiedzialni za przygotowanie zaskakujących gier i konkursów, w których uczestniczą zaproszeni goście. W każdą sobotę, aż do 25 grudnia 2021 roku na platformie WOW będzie pojawiał się kolejny odcinek serii.- - mówi Marcin Perzyna, właściciel platformy WOW. -- dodaje."Pacześ Show" jest jednym z autorskich formatów platformy WOW, do których należą m.in. reality show "Wild Life", komediowe serie "Stań i mów" i "Mem tę moc" oraz liczne publicystyczne produkcje z cyklu "Platforma", "Stereotyp" i "Kompromis". Na platformie WOW, która od początku roku zdobyła już 1,2 miliona unikalnych użytkowników, można zobaczyć łącznie ponad 100 godzin inhousowych produkcji. Potencjał formatu "Pacześ show" dostrzegł kanał Comedy Central decydując się na emisję pierwszego sezonu, który można aktualnie oglądać na antenie tej stacji.Premierę drugiego sezonu "Pacześ Show" wspiera kampania socialowa prowadzona przez agencję Social Time. Przygotowywana jest również szeroko zakrojona kampania outdoorowa programu.Drugą odsłonę programu, tak jak inne oryginalne formaty WOW, można obejrzeć za darmo na smartfonach i tabletach, za pośrednictwem darmowych aplikacji WOW dostępnych w Google Play i App Store, na komputerach w przeglądarkach WEB, pod adresem ottwow.com oraz w aplikacjach na platformach samsung smart tv i andoid tv.