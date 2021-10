Polska edycja gejowskiego rality-show randkowego "Prince Charming" już w Playerze. "Rozrywkowe złoto"

Łukasz Szewczyk

• Na platformie Player zadebiutowała polska edycja "Prince Charming"

• W programie 13 mężczyzn walczy o uczucie wymarzonego kawalera - Jacka Jelonka.

• "To nie jest kolejne show o mięśniakach z przerostem ego"

Wakacje, piękna willa i gorący klimat Hiszpanii to warunki sprzyjające nawiązywaniu bliskich relacji. Taki cel mają uczestnicy pierwszej polskiej edycji "Prince Charming" - programu, w którym zdecydowanie najważniejsza jest miłość. Uczestnicy programu spędzą ze sobą blisko miesiąc. Będą zabiegać o względy 34-letniego Jacka, atrakcyjnego mężczyzny, który - podobnie jak reszta - poszukuje tego jedynego.Od samego początku zapowiedzi produkcji nowe show wywołał sporo kontrowersji.Co wydarzyło się w słonecznej Hiszpanii?Dla każdego z uczestników udział w programie jest czymś ważnym i wyjątkowym. Pochodzą z różnych środowisk, ale mają ten sam cel - zdobyć serce tytułowego "Prince Charming". Po przybyciu na miejsce, okazuje się, że niektórzy uczestnicy się znają, i nie była to czysto koleżeńska relacja. Czy Merkucjo i Jonatan przyznają się przed Jackiem, Aggie i resztą chłopaków, co ich kiedyś łączyło? Po pierwszym zapoznaniu, wspólnej kolacji i popołudniu spędzonym nad basenem, mieszkańców willi czeka ceremonia rozdania krawatów. Czy skrywane przez niektórych tajemnice zaważą na decyzji o ich przyznaniu?To, jak potoczy się ceremonia krawatów, zaskoczy wszystkich! Jednak nowy dzień w willi oznacza nowe przygody, dlatego z tej okazji Aggie zaprosiła chłopaków na tor przeszkód. Zasady są proste - ten, który najszybciej ukończy zadanie, pójdzie na randkę z Jackiem. Pomiędzy Pawłem, a Jonatanem dochodzi do spięcia, obaj panowie nie kryją, że za sobą nie przepadają. Każdy z mieszkańców willi ma za sobą swoje, nie zawsze łatwe doświadczenia, które ich ukształtowały. Konflikt spróbuje zażegnać Aggie. Z kolei mężczyzna, który jako pierwszy wygrał spotkanie sam na sam z tytułowym "Prince Charming", otrzymał po randce od Jacka list. Czy podzieli się jego treścią z pozostałymi uczestnikami programu?Z kolei w sieci pojawią się pierwsze, pozytywne recenzje nowego programu Playera- czytamy na łamach WP Teleshow - ocenia z kolei Spider`s Web Przy okazji premiery programu, tytułowy Prince Charming był także gościem Onet Rano:Władze TVN na chwilę obecną nie zdradzają czy w przyszłości program pojawi się na telewizyjnym ekranie, jak podobne produkcje Player Orignal.