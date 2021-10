Głośny dokument "Britney: życie pod nadzorem" na Playerze

Łukasz Szewczyk

• Dokument "Britney: życie pod nadzorem" pokazuje, jak ojcowska kuratela zmieniła się w toksyczną i pełną dominację nad życiem Księżniczki Popu.

• Głośna na świecie produkcja autorstwa dziennikarzy "The New York Times" zadebiutowała na Playerze

"Britney: życie pod kontrolą" to wstrząsają opowieść o tym, jak Księżniczka Pop stała się zakładniczką własnego ojca. Film zawiera wywiady z osobami ze środowiska rodziny Spearsów, dzięki czemu na światło dzienne wychodzi to, jakimi prawami naprawdę rządziła się ustawiona przez sąd kuratela. To obraz niesłychanego aparatu inwigilacyjnego i tyrady ojca gwiazdy, który monitorował każdy jej ruch, faszerował lekami, zmuszał do pracy, a także potajemnie rejestrował nagrania audio z jej sypialni...Britney Spears od 13 lat pozostawała pod opieką ojca. W wyniku załamania nerwowego sąd w USA zarządził, że nie jest w stanie sama decydować o swoim życiu i oddał ją pod opiekę kuratorską rodzica. Decyzja ta wywoływała przez lata dużo kontrowersji, szczególnie ze strony fanów piosenkarki, którzy twierdzili, że James Spears nie działał w dobrej wierze, pozbawił Britney wolności oraz żeruje na jej sławie i pieniądzach.Latem tego roku przed sądem w Los Angeles Britney wyraziła silny sprzeciwy wobec usankcjonowanej przez sąd opieki. Po tym wstrząsającym przemówieniu po raz pierwszy osoby z bliskiego otoczenia rodziny odważyły się publicznie zabrać głos w sprawie i opowiedzieć o tym, jak wyglądało życie w domu Spearsów. To szczegółowa relacja ujawnia szokującą prawdę o ojcowskiej kurateli, która przez ostatnie 13 lat życia piosenkarki pozbawiła ją wielu praw i wolności.Dokument "Britney: życie pod nadzorem" można już oglądać w Playerze.