"Cień". Nowy serial kryminalny w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• W Polsat Box Go dostępna jest kolejna pozycja dla fanów seriali kryminalnych.

• "Cień" to historia byłego policjanta, który sfingował własną śmierć, aby móc samotnie wymierzać sprawiedliwość wszędzie tam, gdzie zawiódł system śledczy i sądowniczy.

• W obsadzie: Krystian Wieczorek, Malwina Buss, Dagmara Bąk, Krzysztof Kwiatkowski.

"Cień" składa się z 13 odcinków. Każdy z nich to inna, wciągająca historia. W rolę samotnego bohatera, byłego oficera CBŚ, przywracającego ofiarom spokój wcielił się uwielbiany przez widzów Krystian Wieczorek. W prowadzeniu własnych dochodzeń i monitorowaniu świata przestępczego pomaga mu młoda hakerka z przeszłością o pseudonimie "Szczur", grana przez Malwinę Buss. W wyniku ich działalności na jaw wychodzą szokujące fakty w sprawach z pozoru już wyjaśnionych, które niszczą życia osobiste albo rujnują kariery. Tytułowy "Cień" znajduje się na celowniku policji. Do odkrycia jego tajemnicy wyznaczono błyskotliwą podkomisarz Edytę Wójcik (Dagmara Bąk i młodszego aspiranta Mikołaja Małeckiego (Krzysztof Kwiatkowski. Kto jest ofiarą, a kto prześladowcą?Serial wyprodukowała ATM Grupa. Reżyserem jest Mariusz Wojaczek ("Policjantki i Policjanci", "Malanowski & Partnerzy, "Sprawa Bulskiego"). Za scenariusz odpowiadają m.in.: Andrzej Śliwak ("Pielęgniarki", "Policjantki i policjanci", "Pierwsza miłość"), Robert Miękus ("Klan", "Ojciec Mateusz", "Komisarz Alex", "1920. Wojna i miłość"), Monika Trzósło ("Kod genetyczny", "Szkoła", "Szpital", "Prawo Agaty", "Detektywi") i Bartłomiej Smolak ("Prosto w serce", "Na ratunek 112", "Szpital dziecięcy").Produkcja dostępna jest wyłącznie dla użytkowników serwisu Polsat Box Go, w pakiecie Polsat Box Go Premium.