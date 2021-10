Canal+ Online z filmowymi hitami od Kino Świat

Łukasz Szewczyk

• Kasowe polskie produkcje, cieszące się międzynarodowym uznaniem kino artystyczne, cenione filmy amerykańskie i europejskie

• Hity czołowego polskiego dystrybutora Kino Świat dostępne w Canal+ Online

Kino Świat to wiodący dystrybutor filmowy, od 20 lat prężnie działający na polskim rynku w obszarze dystrybucji kinowej, telewizyjnej oraz video i VOD. Wprowadza na polskie ekrany zarówno wysokobudżetowe superprodukcje, jak i kino artystyczne nagradzane na polskich i światowych festiwalach. W bibliotece Kino Świat znajduje się ponad 1,4 tys. filmów kinowych i telewizyjnych o różnorodnej tematyce. Znaczną rolę w ofercie dystrybutora odgrywa polska kinematografia.Według badań (lata 2006-2019), zarówno liczba polskich premier kinowych, jak i popularność rodzimych produkcji sukcesywnie rośnie. Ogólnie, aż 42 polskie tytuły ze wszystkich premierowychw tym okresie zgromadziły w kinach widownię przewyższającą 1 mln. Większość z nich miała też doskonale wyniki podczas emisji w telewizji. Rekordowym tytułem, który rozbił Box Office jest. Zaraz za nim, "na podium" znajdują się. W zestawieniu najpopularniejszych filmów uplasowały się także(miejsce 4), trzy części(odpowiednio miejsca 12, 17 i 23) oraz(miejsce 11). Pozostałe polskie pozycje warte uwagi to m.in. "Zimna wojna", Moje córki krowy", "Ostatnia rodzina", "Body/Ciało", "Sponsoring" czy "11 minut".Oferta Kino Świat to także filmy zagraniczne, wśród nich m.in. "72 godziny" z Kevinem Costnerem czy "Pasażer" z niezastąpionym Liamem Neesonem w roli główne. Do dodatkowo "Wszyscy moi mężczyźni", "Jestem taka piękna" czy animacja "Mały książę".Te oraz dziesiątki innych tytułów z katalogu Kino Świat dostępne są w serwisie Canal+ Online.