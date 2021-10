Przerażająco dobra zabawa w Energylandii!

Materiał partnera

Już od 21 października w Parku Rozrywki Energylandia radośnie spędzony czas będzie można wzbogacić w przerażające, pobudzające, ale przy tym odstresowujące doświadczenia dzięki Halloween Time! To czas w kalendarzu Energylandii, który został przepełniony sowitą dawką strachu, iluzji oraz iście halloweenowych stylizacji i scenografii. Sztandarowym punktem odwiedzin Parku w tym okresie są cztery Domy Strachów - wśród których wyróżnić należy premierowo uruchomiony Scary Loft! Artyści teatrów zaprezentują nowe, dedykowane pokazy!

ZABAWA NA 100% - BILETY ZA 50 % | POZNAJ HALLOWEEN NIGHT!

NOWOŚCI DLA GOŚCI NA HALLOWEEN TIME!

Energylandia HALLOWEEN TIME / Fot. materiały prasowe

DOMY PEŁNE STRACHÓW

Podczas trwającego do 31 października Halloween Time odbędzie się specjalne wydarzenie Halloween Night, podczas którego Park Rozrywki czynny będzie do 22:00! To 4 godziny zabawy gratis, bowiem w okresie powakacyjnym Energylandia czynna jest od 10:00 do 18:00. Halloween Night to także zabawa dla kochających nocne iluminacje roller coasterów i atrakcji, które w blasku tysiąca lampek prezentują się oszołamiająco! To nie koniec dobrych wieści! To właśnie tego dnia, 23 października załapać się można na bilety o 50% tańsze. Jest jednak jeden warunek - trzeba być halloweenowo przebranym od stóp do głów. Zobacz regulamin promocji TUTAJ . Bilety można kupić już teraz na stronie https://ticket.energylandia.pl/pl/promotionpromo Sprawdziliśmy, w jakie nowe atrakcje obfitować będzie ten upiorny czas w Energylandii! Tygodnie przygotowań, plany, projekty oraz dziesiątki ton dyń, którymi cała ekipa Parku Rozrywki skrupulatnie stroiła każdą ze stref rozrywki najpierw na Polską Złotą Jesień, a teraz na Halloween Time! Wszystko po to, by już w październiku móc zaprosić Was do wystylizowanej Energylandii. Efekty tych przygotowań będziecie mogli zobaczyć od 21 do 24 oraz od 28 do 31 października. Od 7 lat Park zaskakiwał turystów nowościami. I tym razem możemy liczyć na zupełnie nowy Dom Strachów Scary Loft, który dołącza do Obsessive House, Psychoterrii oraz Monster House. Zobacz co czeka Cię w każdym z nich!Same nazwy Domów Strachów potrafią przyprawić o dreszcze! Każdy z nich ma swoją niepowtarzalną historię, tematykę i zupełnie inne sposoby zaskoczenia, przerażenia i podniesienia ciśnienia krwi pulsującego w żyłach tych, którzy zdecydują się odkryć te upiorne miejsca!1.to potężna dawka emocji dla najodważniejszych!Ten dom strachów dostępny jest dla Gości od 16 roku życia, a jego pokoje nawiedzą zombie i inne potworne postacie rodem z najstraszniejszych horrorów! Ten koszmarny dom poza genialną tematyzacją będą wspierać prawdziwe postacie, które z pewnością wywołają u Was dreszcz emocji!2.czekać będzie na Was w strefie Smoczy Gród!Lubicie Horrory osadzone w klimacie nawiedzonego szpitala psychiatrycznego? W takim razie ten Dom jest zdecydowanie dla Was! Tutaj atrakcje zapewnią nie tylko niezwykłe dekoracje, ale również żywe postacie! Odważysz się tam wejść?3.to Dom pełen upiorów, potworów i straszydeł, zlokalizowany w miejscu atrakcji Monster House! Myślicie, że przetrwacie wizytę w towarzystwie najstraszniejszych stworów? Przekonajcie się, odwiedzając ten Dom Strachów!4.Zapewne każdy z Was jest ciekawy co kryje się na naszym strychu. Być może sami posiadacie przerażające wspomnienia związane z takim miejscem. Jeśli jesteście ciekawi i chcecie zmierzyć się z własnym strachem, skierujcie swoje kroki w stronę Smoczego Grodu, w którym czekać na Was będzie przerażająca przestrzeń pod dachem, w której dreszczyk emocji może przeobrazić się w upiornie dobrą zabawę!