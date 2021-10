Player zapowiada drugi sezon serialu "Skazana". Premiera w 2022 roku

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial "Skazana" okazał się serialowych hitem platformy Player.pl

• W związku z popularnością "Skazanej" Player podjął decyzję o kontynuacji serialu.

• Premiera zaplanowana jest w 2022 roku.

"Skazana" to wciągająca historia inspirowana książką Ewy Ornackiej "Skazane na potępienie". Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok. Przy życiu trzyma ją nastoletnia córka oraz chęć zemsty na tych, którzy ją wrobili.- mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Playera.W serwisie oglądać można finałowy odcinek sezonu. Alicja w desperacji samookalecza się, co kwalifikuje ją na obserwację psychiatryczną poza więzieniem w Zabrzu. Zostało jej bardzo niewiele czasu na uratowanie córki. Serafin i Cedro poznają prawdziwą tożsamość Pawła i motywy jego działania. Zagrożony aresztowaniem Paweł przekonuje Hanię, że oboje powinni wyjechać z Polski. Bilety są kupione, walizki spakowane. Alicja nie może do tego dopuścić. W jej planie decydującą rolę może odegrać Kosa.Obok Agaty Kuleszy w serialu zagrali także Michał Czernecki (Paweł Witkowski, mąż Alicji), Bartłomiej Topa (Piotr Serafin, przyjaciel Alicji), Martyna Byczkowska (Hania, córka Alicji), Aleksandra Adamska (Pati, więźniarka), Tomasz Schuchardt (kierownik penitencjarny), Marta Malikowska ("Kosa", więźniarka), Marta Ścisłowicz (Basia, lekarka w ambulatorium więziennym), Jan Jankowski (Bednarek, prawnik Pawła), Joanna Gonschorek ("Swieta", strażniczka), Maria Kania (Marika, więźniarka), Monika Dawidziuk ("Amfisa", więźniarka), Hanna Klepacka ("Campina", więźniarka), Sebastian Łach (Cedro) oraz Natalia Sikora (Szkudlarek, strażniczka)Serial "Skazana" od początku rozwijany jest przez Zespół Produkcji Fabularnej. Scenariusz powstawał pod nadzorem Kaśki Śliwińskiej-Kłosowicz. Główną scenarzystką jest Karolina Szymczyk-Majchrzak, z którą współpracują Ewa Popiołek i Ewa Ornacka. Za reżyserię odpowiada nominowany w 2010 r. do Oscara, Bartosz Konopka ("Nieobecni", "Pod powierzchnią", "W głębi lasu"), a za zdjęcia Paweł Flis ("Tajemnica zawodowa", "Królestwo kobiet"). Scenografią zajmuje się Maciej Fajst, kostiumami Katarzyna Baran, a charakteryzacją Jolanta Madejska-Witek. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec, a producentem Tomasz Blachnicki ("Szadź", "Królestwo kobiet").