Poruszający film Discovery+ o aktorce Selmie Blair. Premiera na Playerze

Łukasz Szewczyk

• Premiera kolejnego filmu premiera filmu Discovery+ Originals

• "Selma Blair - Nieuleczalna optymistka" to poruszająca historia znanej Hollywoodzkiej aktorki, która od wielu lat mierzy się z nieuleczalną chorobą, stwardnieniem rozsianym.

"Selma Blair - Nieuleczalna optymistka" to najnowsza propozycja dokumentalna discovery+ Originals, która wchodzi do Playera. Film w reżyserii Rachel Fleit ukazuje rok z życia znanej aktorki, która po diagnozie walczy z nieuleczalną chorobą autoimmunologiczną. Obraz przedstawia, jak odważna kobieta radzi sobie z różnymi wyzwaniami dnia codziennego, w tym głęboko zakorzenionymi uprzedzeniami w stosunku do tej przypadłości. To opowieść o walce o akceptację i poszukiwanie spokoju. Na oczach widzów Blair - znana ze swojego dowcipu i humoru - uczy się oswajać z tą poważną chorobą i przechodzi głęboką przemianę wewnętrzną, jednocześnie nie rezygnując z optymizmu i pogody ducha.- mówi Igal Svet, VP, Documentaries, discovery+. -- dodaje.- mówi Lidka Kazen, dyrektor programowa TTV i player.pl.Dokument pt. "Selma Blair - Nieuleczalna optymistka" zadebiutuje w Polsce już najbliższą niedzielę, 24 października na platformie player.pl