Netflix na listopad. "Narcos: Meksyk 3", "Arcane", "W rytmie świąt", "Kajko i Kokosz 2" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery listopada platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in. "Narcos: Meksyk 3", "Arcane", "W rytmie świąt", "Cowboy Bebop", "Big Mouth 5", "Zemsta rewolwerowca", "Zamiana z księżniczką 3", "Świąteczny zamek"

Netflix - wykaz premier na listopad 2021 roku:

W listopadowej ramówce Netflixa zadebiutuje nowy sezon(od 5 listopada). W gęstej atmosferze romantycznych wyznań, gniewnych tyrad i złośliwych plotek kochaluchy i robaki nienawiści kolonizują serca uczniów gimnazjum Bridgeton.Wraca takżę(od 5 listopada). Nowe pokolenie bossów narkotykowych walczy o władzę, dziennikarze węszą w poszukiwaniu prawdy, a agenci rządowi balansują na cienkiej linii pomiędzy prawem i korupcją.Nowym serialem w ofercie Netflixa będzie(od 6 listopada). Dwie siostry walczą po przeciwnych stronach w wojnie pomiędzy miastami Piltover i Zaun, gdzie ścierają się magiczne technologie i sprzeczne przekonania.W świąteczny klimat wprowadzi serial(od 17 listopada). Słynny raper i dziennikarka aktywistka wdają się w zaskakujący świąteczny romans. Ale czy związek dwóch bardzo różnych osób może przetrwać?Z szóstym sezonem powraca także mroczny serial dla nastolatków, czyli(od 17 listopada). Z drugim sezonem wraca także, serial animowany oparty na kultowych komiksach Janusza ChristyKolejna nowość w ramówce Netflixa to serial(od 19 listopada). Grupa nietypowych łowców nagród próbuje dopaść najgroźniejszych w całym Układzie Słonecznym przestępców. Ta ekipa za pieniądze zrobi wszystko - nawet uratuje świat.Z piątym sezonem wraca sprośny i nostalgiczny animowany serial komediowy(od 25 listopada).Z kolei worek filmowych premier rozpocznie(od 3 listopada). Łaknący zemsty bandyta Nat Love i jego gang postanawiają rozprawić się z Rufusem Buckiem, bezwzględnym przestępcą, który właśnie opuścił więzienie.Nowy Jork, lata 20. XX wieku zobaczymy w filmie(10 listopada). Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która teraz podaje się za białą(12 listopada). Profiler FBI, który próbuje dopaść legendarnego złodzieja sztuki, musi zacząć z nim współpracować, żeby mieć jakąkolwiek szansę złapania pewnej arcysprytnej oszustki.Netflix przygotował także obraz(od 18 listopada). Gdy cenna świąteczna relikwia zostaje skradziona, wyglądające identycznie Margaret i Stacy proszą o pomoc swoją zuchwałą sobowtórkę Fionę i jej przystojnego byłego.Wśród filmowych premier także(od 24 listopada). Była gwiazda MMA chwyta się ostatniej szansy na powrót do sportowej kariery, gdy w jej życiu pojawia się porzucony synek. Halle Berry reżyseruje i gra główną rolę.(od 24 listopada). Zdeterminowany młody Nikolas odkrywa swoje przeznaczenie w zamieszkanym przez elfy magicznym świecie, gdzie przyszło mu szukać ojca i nadziei.Pojawi się także(od 26 listopada). Amerykańska pisarka chce kupić zamek od zrzędliwego szkockiego arystokraty, który ani myśli oddawać posiadłość w obce ręce. To, co się wydarzy, zaskoczy ich oboje.• od 1 listopadaRodzina Clausów• od 2 listopadaTajny obóz: naziści w AmeryceRidley Jones:Sstrażniczka muzeum: sezon 2• od 3 listopadaKrólowie przekrętuZemsta rewolwerowca• od 4 listopadaDorwać mordercę• od 5 listopadaFilm o policjantachKlub: część 1Szybkość odwagiMiłość na dystansMiłosna pułapkaNie mogliśmy dorosnąćYaraMało prawdopodobny morderca: miniserialBig Mouth: sezon 5Glória: sezon 1Narcos: Meksyk: sezon 3• od 6 listopadaŚwięta u christmasówArcane: sezon 1• od 9 listopadaA storybots space adventure• od 10 listopadaZwierzęta z bliska: sezon 1Gentefied: sezon 2PomiędzyHappiness ever after• od 11 listopadaMiłość i kłamstwa: sezon 17 więźniów• od 12 listopadaCzerwona nota• od 15 listopadaKłamstwa i oszustwa• od 16 listopadaJohnny Test: misja klopsStorybots: laugh, learn, sing : collection 1• od 17 listopadaKajko i kokosz: sezon 2Riverdale: sezon 6Król tygrysów 2W rytmie świąt: sezon 1Oderwij wzdłuż linii: sezon 1Królowa Flow: sezon 2• od 18 listopadaZaprowadź mnie do domuPsy w kosmosie: sezon 1Carlos Ballarta: fałszywy prorokZamiana z księżniczką 3• od 19 listopadaProcesjaWyjaśniamy tajemnice umysłu: sezon 2Reflection of youHellboundDmuchacze szkła: święta: sezon 1Cowboy bebop: sezon 1Ojcowska miłośćDhamakaTick, tick...boom!• od 20 listopadaNew world• od 22 listopadaBuntownicy• od 23 listopadaUzasadniona wątpliwość: historia dwóchPorwańWładcy wszechświata: objawienie: część 2Gofcia i mochi: świąteczna uczta• od 24 listopadaSelling sunset: sezon 4Rudzik RudziaSzczera prawdaChłopiec zwany gwiazdkąPoobijana• od 25 listopadaNie ma jak w rodzinie: sezon 5Super crooks: sezon 1• od 26 listopadaZaginięcie birgit meierAkademia czekolady: sezon 1Światło nocy: część 1Zielony wążŚwiąteczny zamekRozpieszczone bachory• od 28 listopadaNisser: sezon 1• od 29 listopada14 szczytów: nie ma rzeczy niemożliwych• od 30 listopadaSzczyt bogówIm więcej, tym przyjemniejKarolek z naklejkowa: klasyczne bajki w nowejOdsłonieKarolek z naklejkowa: śnieżne opowieściKarolek z naklejkowa: skradziony musicalWalentynkowyTytuły na licencji:od 1 listopadaEgzorcystaGnijąca panna młodaLegenda Zorrood 3 listopadaCóż za piękny dzieńod 4 listopadaQueen & Slimod 11 listopadaQueen & Slimod 15 listopadaQueen & Slimod 16 listopadaTrolleod 17 listopadaZ kamerą u Kardashianów: sezon 7-8od 22 listopadaSupernovaTrolle: Impreza trwa!: sezon 5-8