Nowa telewizja internetowa Televio. Oglądanie TV online na wielu urządzeniach

Łukasz Szewczyk

• Na polskim rynku dostępne jest już nowa telewizja internetowa Televio z dostępem do prawie 100 kanałów TV

• Platforma pozwala cofać wybrane audycje do 7 dni wstecz i nagrywać aż do 120 godzin bezpośrednio w aplikacji.

• Usługę subskrybować można już za 1 zł za pierwszy miesiąc.

Televio umożliwia odbiór kanałów telewizyjnych za pomocą połączenia internetowego. Aby zacząć korzystać z usługi należy się zarejestrować i wybrać jeden z trzech podstawowych pakietów: Basic, Family i Premium. Televio oferujei najpopularniejsze stacje radiowe. Pakiety są stale rozbudowywane i należy spodziewać się, że wkrótce pojawią nowe pozycje. W ofercie znaleźć można podstawowe(TVP1, TVP2, Polsat, TV4, TV Puls),(pakiet FilmBox, Stopklatka TV, AXN HD, Fox HD, Fox Comedy),(National Geographic, BBC Earth, NASA TV),(Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, BBC CBeebies.) i wiele innych.Usługa umożliwia pauzowanie w czasie rzeczywistym, przewijanie wybranych kanałów do 7 dni wstecz oraz włączanie poszczególnych audycji od początku, nawet jeżeli są już w połowie transmisji. Platforma pozwala nagrywać filmy lub całe sezony seriali i programów telewizyjnych bezpośrednio w aplikacji. Do wykorzystania jest aż do 120 godzin na własne nagrania, do których dostęp możliwy jest na wszystkich urządzeniach. Dodatkowo rozbudowany przewodnik po programach (EPG) posiada zaawansowane narzędzie wyszukiwania i ramówkę na 5 dni do przodu. Televio udostępnia również sekcję Polecane, która oferuje duży wybór docenianych programów telewizyjnych i nagradzanych produkcji filmowych. Z sekcji można korzystać wyłącznie w przeglądarkach internetowych, ale trwają prace nad przeniesieniem jej na resztę obsługiwanych urządzeń.Televio oferuje możliwość oglądania telewizji na ulubionym urządzeniu, z dowolnego miejsca w Polsce i UE. Obsługuje większość znanych platform, w tym wybrane modele Smart TV z systemem operacyjnym Android TV, między innymi, telewizory TCL, Thomson, SONY, PHILIPS, a niedługo również Samsung i LG. Televio działa także na dekoderach telewizyjnych Apple TV z systemem operacyjnym tvOS 10 lub nowszym oraz Android TV dla wszystkich urządzeń z certyfikacją Android TV. Aplikacje na urządzenia mobilne umożliwiają oglądanie telewizji na telefonie lub tablecie. Dostępne są do pobrania za darmo z Google Play lub App Store. Platforma obsługuje wszystkie przeglądarki na systemach operacyjnych Windows, MacOS i Linux, dzięki czemu telewizję oglądać można na komputerze i laptopie.Televio nie wymaga od użytkowników montowania dodatkowych urządzeń, czy wiercenia ścian. Dostęp do telewizji możliwy jest przez internet od dowolnego dostawcy. Transmisję można oglądać nawet przy niskim przepływie danych. Do odtwarzania w jakości HD wystarczy szybkość 3 Mbit/s. Usługa automatycznie dostosowuje jakość obrazu do połączenia internetowego i umożliwia płynne oglądanie, bez zacinania.. - mówi Michal Jura, Prezes Zarządu w firmie Horyzont Media S.A. i Dyrektor ds. Sprzedaży w SledovaniTV.Za Televio odpowiada polska firma Horyzont Media S.A z siedzibą w Katowicach. Usługa jest wynikiem współpracy z czeską firmą ModernTV s.r.o., która z sukcesem wprowadziła już na rynek czeski i słowacki odpowiedniki polskiej platformy (SledovaniTV, SledovanieTV). Swoje doświadczenie chcą teraz przenieść do Polski.Usługę Televio można wypróbować już za 1 zł przez pierwszy miesiąc.