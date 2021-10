Produkcje Hayu na platformie Viaplay w Polsce. Wśród hitów "Z kamerą u Kardashianów"

Łukasz Szewczyk

• Viaplay została pierwszą platformą partnerską serwisu Hayu w Polsce, Estonii, Łotwie oraz Litwie

• Oferta Hayu obejmuje programy typu reality show w kategorii "non-scripted" (bez scenariusza) poświęcone m.in. życiu celebrytów, tematyce lifestyle, wystroju wnętrz, randkowania, gotowania, mody oraz prawdziwych zbrodni

Nordic Entertainment Group (NENT Group) oraz NBCUniversal podpisały wieloletnią umowę, na mocy której Viaplay będzie pierwszą platformą partnerską serwisu Hayu w Polsce, Estonii, Łotwie oraz Litwie. Dzięki rozpoczętej współpracy najpopularniejsze na świecie programy typu reality show będą dostępne dla widzów we wszystkich czterech krajach od jesieni 2021 roku jako część subskrypcji serwisu Viaplay.Porozumienie obejmuje zarówno najnowsze sezony, jak i wszystkie wyemitowane dotychczas odcinki międzynarodowych produkcji typu reality show, takich jak "Z kamerą u Kardashianów", "Pod pokładem", "Transakcje za milion dolarów" oraz "Żony Beverly Hills". Hayu oferuje szeroką gamę programów w kategorii "bez scenariusza", które są poświęcone m.in. życiu celebrytów, tematyce lifestyle, wystroju wnętrz, randkowania, gotowania, mody czy prawdziwych zbrodni.Już w pierwszym roku współpracy, w specjalnej strefie Hayu na platformie Viaplay, dostępnych będzie ponad 1000 odcinków różnorodnych programów. Większość nowych produkcji Hayu będzie miała swoją premierę na platformie Viaplay w tym samym dniu, co w Stanach Zjednoczonych.- mówi Filippa Wallestam, NENT Group Chief Content Officer- dodaje Hendrik McDermott, Managing Director, Direct To Consumer - Global, hayu.Platforma Viaplay została uruchomiona w Polsce w sierpniu, natomiast w Estonii, Łotwie oraz Litwie, w marcu 2021 roku. We wszystkich czterech krajach serwis oferuje unikalne połączenie własnych produkcji Viaplay Originals, międzynarodowych filmów i seriali, treści dla dzieci oraz transmisji na żywo z najważniejszych wydarzeń sportowych.