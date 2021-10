Nowy serial prawniczy "Mecenas Porada" w Polsat Box GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Na platformie Polsat Box Go można już oglądać w całości nowy serial komediowy premium - "Mecenas Porada".

• Główną rolę w produkcji gra Aleksandra Domańska, a towarzyszą jej m.in.: Radosław Pazura, Antoni Pawlicki, Mateusz Rusin, Otar Saralidze, Monika Krzywkowska czy Piotr Gąsowski.

Nowa produkcja Polsatu to serial komediowy stworzony z myślą o fanach tematyki prawniczej - "Mecenas Porada". Znana widzom z wielu produkcji telewizyjnych Aleksandra Domańska wciela się w rolę utalentowanej studentki wydziału prawa, Katarzynę Poradę, której przekorny los krzyżuje plany. W wyniku wypadku jej ojciec zostaje sparaliżowany, a Kasia musi zająć się utrzymaniem rodziny. Aby skończyć studia, zatrudnia się jako fryzjerka. Z czasem okazuje się, że świetnie odnajduje się w nowej roli. Z determinacją kończy jednak wymarzone studia i zatrudnia się w lokalnej kancelarii. Jako osoba pogodna i serdeczna zyskuje wielu klientów. Niespodziewanie, po zdaniu egzaminu adwokackiego szefowa kancelarii wręcza Kasi wypowiedzenie. Zdesperowana mecenas Porada postanawia po raz kolejny wziąć sprawy w swoje ręce. Wynajmuje mały lokal w galerii handlowej i udziela pomocy prawnej za niewielką opłatą - złotówka za minutę.W serialu obok Aleksandry Domańskiej występuje plejada gwiazd, m.in.: Radosław Pazura, Antoni Pawlicki, Mateusz Rusin, Otar Saralidze, Monika Krzywkowska czy Piotr Gąsowski.Pierwszy sezon serialu składa się z 12 odcinków. Za jego produkcję odpowiada TFP TV&FILM PRODUCTION. Scenariusz powstał przy współpracy Radosława Figury, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego. Reżyserem jest Bartek Prokopowicz.Nowy tytuł dostępny jest dla użytkowników pakietu Polsat Box Go Premium, którego promocyjna cena wynosi 30 zł za 30 dni.W pakiecie Polsat Box Go Premium, oprócz najnowszych seriali: "Mecenas Porada", "Cień", "Osaczony", "Układ", widzowie znajdą także wiele filmów i programów dla każdego w formule VOD, kinowe hity (wybrane także w jakości 4K, m.in.: "Parasite", "Paddington2", "Ślicznotki"), polskie i zagraniczne seriale, produkcje Telewizji Polsat przed premierą w telewizji (np. "Kuchnia", "Przyjaciółki", "Komisarz Mama"), ponad 100 kanałów TV oraz bogatą bibliotekę bajek i rozrywki, a wszystko to bez reklam. Pakiet włącza również opcję "pobierz" pozwalającą na zapisywanie wybranych plików na urządzeniach mobilnych i oglądanie ich offline.