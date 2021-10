Podcast z rozmowami Piotra Metza w Empik Music. Specjalnym gościem Elton John

Łukasz Szewczyk

• Rusza oryginalny podcast Empik Music "Rozmowy Metza".

• Ceniony dziennikarz muzyczny swoim autorskim podcaście o twórczych zmaganiach i rozmaitych doświadczeniach porozmawia m.in. z Królem, Hanią Rani, Grabażem, Fiszem, Organkiem, Czesławem Mozilem i Nergalem.

• Bohaterem odcinka specjalnego będzie Elton John

Piotr Metz, jeden z założycieli i wieloletni dyrektor muzyczny RMF FM, a do niedawna także jeden z czołowych dziennikarzy Trójki, powraca z zupełnie nowym projektem - autorskim podcastem "Rozmowy Metza". Zgodnie z założeniem samego prowadzącego, to coś więcej niż wywiady wokół najnowszych płyt - to okazja do lepszego poznania artystów, ich przemyśleń i doświadczeń. Każdy odcinek podcastu to minimum pół godziny szczerej, niespiesznej rozmowy z wyjątkowymi gośćmi, którzy fascynują swoją twórczością i charyzmą. Piotr Metz zapowiada, że najnowsze muzyczne projekty będą stanowić jedynie punkt wyjścia do dyskusji o inspiracjach, artystycznych planach i po prostu - o życiu.- tłumaczy autor "Rozmów Metza".Podcast zadebiutował w piątek 24 października, a bohaterem pierwszego odcinka jest Król. Kolejne premierowe "Rozmowy Metza" udostępniane będą cyklicznie, w każdy piątek, wyłącznie w aplikacji Empik Music.Premierze podcastu towarzyszy odcinek specjalny z udziałem żywej legendy, sir Eltona Johna. Muzyk jeszcze w 2018 roku zapowiedział pożegnalną trasę koncertową, która miała zakończyć się w 2020 roku. Z powodu pandemii i innych komplikacji tournée "Farewell Yellow Brick Road" potrwa jeszcze dwa lata, a artysta nie próżnuje w przerwach od występów. Czas izolacji wykorzystał w sposób twórczy, a efektem muzycznych eksperymentów jest album "The Lockdown Sessions". Już w środę 27 października do aplikacji Empik Music trafi zapis spotkania z Eltonem Johnem poświęconego płycie, której muzyk wcale nie planował.- wspominał muzyk.Elton John, znany z ogromnego szacunku i uwielbienia dla młodych głosów na muzycznej scenie, w pandemii współpracował z kilkunastoma artystami. Utwory, które nagrał w ramach różnorodnych projektów, zostały zebrane na albumie "The Lockdown Sessions".- skomentował sir Elton John.Piotr Metz nie ukrywa, że w rozmowach w naturalny sposób wypływać będzie wątek tego, w jaki sposób pandemia wpłynęła na muzyków: -- zapowiada autor "Rozmów Metza".Empik Music, które zadebiutowało w 2020 roku jako aplikacja streamingowa oferująca katalog z milionami utworów muzycznych z całego świata, obecnie integruje różnorodne treści audio. W jednym miejscu udostępnia zarówno muzykę, jak i podcasty. Użytkownicy mogą wybierać spośród kilkudziesięciu tysięcy tytułów, a do biblioteki wciąż dodawane są nowe treści. W katalogu Empik Music można też znaleźć coraz więcej produkcji oryginalnych - zarówno publikowane wcześniej "Nagrywki pani Szydłowskiej" dziennikarki kulturalnej Agnieszki Szydłowskiej i "Droga do SBM Ffestivalu" wytwórni SBM Label, jak i najnowsze "Rozmowy Metza".- mówi Kuba Ambrożewski, brand manager Empik Music.Aplikacja mobilna Empik Music jest dostępna w sklepach Google Play (Android), App Store (iOS) i Huawei AppGallery. Nowi użytkownicy usługi mogą skorzystać z bezpłatnego, 30-dniowego okresu próbnego.