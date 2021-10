Finałowy koncert "Pułapki na motyle" Sobla w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Canal+ rozwija współpracę ze środowiskiem rapowym

• Stacja nawiązała współpracę z wytwórnią Def Jam Recordings Poland i UMP for BRANDS

• W portfolio Canal+ Online dostępny będzie finałowy koncert trasy "Pułapka na motyle" Sobla

Sobel na wieńczącym swoją pierwszą trasę koncertową wydarzeniu zgromadził we wrocławskiej Hali Stulecia ponad 5 tysięcy osób. Zakończenie trasy wymagało odpowiedniej oprawy. Pokazy pirotechniczne, goście specjalni oraz nowe aranże utworów - to wszystko towarzyszyło artyście tego wieczoru i spowodowało że stał się on niezapomnianym wydarzeniem.będzie można wrócić do tego wydarzenia i obejrzeć zrealizowany na 12 kamer ekipy Future Gate koncert oraz przekonać się jak na żywo wypadają takie przeboje Sobla jak Kinol, Fiołkowe pole czy Bandyta.Jak na każdym dużym wydarzeniu hip hopowym nie zabrakło także znamienitych gości. Sobla na scenie wsparli m.in. Young Igi, Oki i Michał Szczygieł oraz gitarzysta Piotrek Lewandowski, który jest współtwórcą singli "Fiołkowe pole" i "Każdego dnia". Sobel w 2020 roku szturmem podbił polską scenę. Wydana prez Def Jam Reordings Poland płyta "Kontrast", bardzo szybko uzyskała status platynowego krążka. Artysta nie kazał zbyt długo czekać swoim fanom i niespełna rok później zaprezentował pełnoprawny debiut pt. "Pułapka na motyle".- komentuje Sobel.Wydawnictwo znalazło się na 6 miejscu w rankingu TOP 10 globalnych premier na platformie Spotify, a niedawno osiągnęło status potrójnej platyny, o czym zaskoczony Sobel dowiedział się właśnie podczas wrocławskiego koncertu.