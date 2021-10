Halloween w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Halloween serwis Polsat Box Go przygotował dla swoich użytkowników niespodziankę

• Premiera kolejnej części przerażającej sagi z krwawymi pułapkami "Spirala. Nowy rozdział serii Piła".

• Dodatkowo na głównej stronie serwisu pojawi się czasowe zestawienie z najlepszymi filmami grozy.

Nieco zbyt pewny siebie detektyw Ezekiel "Zeke" Banks próbuje osiągnąć sukces w policji. Jednak żadna z doczasowych spraw nie przyniosła oczekiwanej popularności. W końcu Zeke zostaje przydzielony do rozwiązania śledztwa serii krwawych, sadystycznych zbrodni. Nie traktuje go jednak z należytą przenikliwością. Szybko daje się wciągnąć w przemyślaną grę, która powstała w umyśle okrutnego mordercy. Kto będzie katem, a kto ofiarą tej gry? Odtwórcami głównych ról są m.in.: Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichos i Samuel L. Jackson.Dla użytkowników, którzy lubią mocne, trzymające w napięciu kino, serwis Polsat Box Go przygotował kilka innych pozycji, które z pewnością nie pozwolą zasnąć:- trwa wojna. Młoda oficer Maude Garrett trafia na pokład bombowca B-17 z rozkazem eksportowania tajemniczej przesyłki. Będąc 20 tysięcy stóp nad ziemią, zauważa coś nietypowego. Informacja zostaje jednak zlekceważona przez załogę. Wkrótce okaże się, czy przypuszczenia były efektem złudzeń, czy zapowiedzią walki o życie. Obraz otrzymał nagrodę publiczności za najlepszy film na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. W rolach głównych m.in.: Chloë Grace Moretz, Taylor John Smith, Nick Robinson.- opowieść o grupie niepokornych przyjaciół kochających wędrówki, którzy nie lubią trzymać się wyznaczonych tras. Zbaczając ze ścieżki, wkraczają nieoczekiwanie na teren dzikiego społeczeństwa zamieszkującego malownicze lasy Appalachów. Zasada jest prosta: mieszkańcy nie tolerują obcych i każdy, kto narusza granice ich terenu poniesie konsekwencje. W filmie wystąpili m.in.: Charlotte Vega, Matthew Modine, Bill Sage czy Daisy Head.- niezwykle mroczny melodramat z elementami kina fantasy w gwiazdorskiej obsadzie. Historia o miłości i akceptacji swojego losu. Pociągająco tajemniczy Sir Thomas Sharpe rozkochuje w sobie młodą i naiwną dziewczynę z dobrego domu. Po szybkim ślubie nowożeńcy przenoszą się do posiadłości na szczycie zrobionej z krwistoczerwonej gliny góry w Kumbrii w Anglii. Okazuje się, że dom skrywa wiele niepokojących tajemnic, a mąż nie jest tym, kim się na początku wydawał. W głównych rolach występują Mia Wasikowska, Jessica Chastain oraz Tom Hiddleston. Za kamerą tego pełnego tajemnic obrazu stanął wyróżniony dwoma Oscarami Guillermo Del Toro. Film otrzymał trzy nagrody Saturna.Wśród innych wciągających i trzymających w napięciu pozycji w serwisie dostępne są nowe seriale premium, m.in.:z Julią Kijowską i Dawidem Ogrodnikiem, będący drugą częścią "Rysy" - ekranizacji bestsellerowej powieści Igora Brejdyganta o tym samym tytule,z Leszkiem Lichotą i Erykiem Lubosem o zbrodni, namiętności i zdradzie, kryjących się w domach z pozoru idealnych rodzin czyz Krystianem Wieczorkiem jako mścicielu wyrównującym rachunki w imię sprawiedliwości. Wszystkie trzy pozycje można obejrzeć w całości tylko w serwisie Polsat Box Go, w pakiecie Polsat Box Go Premium.Użytkownicy, którzy niezależnie od święta wybierają wzruszające miłosne historie, w Polsat Box Go znajdą wiele ciekawych, sprawdzonych komedii romantycznych:(nowość w serwisie) - typowe zauroczenie dwojga młodych osób. Pierwsze uśmiechy, emocje, skradzione pocałunki. Czy coś może zakłócić pierwsze, magiczne chwile? Owszem! Rodzina. Magda jest córką trenera reprezentacji Polski, z którym jej ukochany jest w długim konflikcie. Dodatkowo, dziewczyna jest także obiektem westchnień jednej z gwiazd futbolu, która zrobi wszystko, aby rozkochać w sobie wybrankę serca. W realizacji planu wspierają go przyjaciele. Rozpoczyna się plan "3 x Z" - "Zaskoczyć, Zauroczyć i Zaimponować". W rolach głównych m.in.: Marianna Zydek, Maciej Musiał, Cezary Pazura, Jacek Knap.o relacjach pomiędzy uroczą, niezbyt pewną siebie nauczycielką a nieprzewidywalnym showmanem, z internetowymi randkami w tle (w rolach głównych Maciej Stuhr i Agnieszka Więdłocha).z Julią Kamińską i Piotrem Stramowskim w rolach głównych i ich małym kłamstwem, które doprowadza do serii nieprzewidzianych zdarzeń.W pozytywny nastrój wprowadzą także kultowe pozycje komediowe., z takimi gwiazdami jak Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman czy Patrick Muldoon, pokażą, jak wyjść cało z nawet najbardziej nieoczekiwanej opresji, a sagaprzypomni, że co wydarzyło się w Vegas, zostaje w Vegas. Natomiast wtrzej starsi panowie podpowiedzą, jak zaplanować napad na bank. Widzowie mogą wybierać również pomiędzy kultowymi pozycjami, takimi jak:w reżyserii Luca Guadagnino, nagrodzonego Oscarem za najlepszy scenariusz adaptowany czyz uwielbianymi przez wielu Leonardo DiCaprio i Kate Winslet.